Demirci'de yeni doğan bebek seti kampanyası

Manisa'nın Demirci ilçesinde Belediye Başkanı Selami Selçuk'un eşi Güzide Selçuk, ilçede evlat sevinci yaşayan ailelere belediye tarafından hazırlanan 'Yeni doğan bebek seti' hediye ederken, hasta ve yaşlıları da ziyaret ederek moral verdi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçe merkezi ve mahallelerde dünyaya gelen bebekler için yeni doğan bebek seti armağan ediyor. Belediye Başkanı Selami Selçuk'un eşi Güzide Selçuk, ziyaretleri çerçevesinde dünyaya gözlerini açan bebeklerin ailelerini ve hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ederken, dertlerini ve sorunlarını da yerinde dinliyor.

"Hoş geldin Bebek" kampanyası ile ilçe merkezinde ve mahallelerinde dünyaya gelen tüm bebeklere içerisinde bebek kundağı, bebek taşıma çantası, bebek şampuanı, ıslak mendil, bebek bezi gibi malzemelerin yer aldığı yeni doğan bebek seti hediye ediliyor.

Güzide Selçuk ziyaretleri kapsamında Beyazıt Mahallesinde bebek sevinci yaşayan, Zeki ve Aysun Aktaş, Akıncılar Mahallesinde Ferhat ve Emine Baş, Himmet ve Zeynep Çınar ve Beyazıt Mahallesinde Mustafa ve Sıdıka Akgün'ü evlerinde ziyaret etti. Evlat sevinci yaşayan aileleri tek tek tebrik eden Güzide Selçuk, "Belediyemiz sosyal belediyecilik anlayışı ile Başkanımız Selami Selçuk'un hediyesini ailelerimize ulaştırıyoruz. Onları hem evlerinde ziyaret ediyor, hem de yeni doğan bebek setlerini veriyoruz. Rabbim dünyaya gözlerini açan her evladımıza uzun ömür ve bahtını açık eylesin. Ziyaretlerimizde hastalarımızı da unutmuyoruz. Dertleri varsa dinliyor, moral veriyoruz." dedi.

Güzide Selçuk'un bebek evi ziyaretlerine, Münevver Danışan, Belediye Personeli Azize Güler de eşlik etti.

Demirci Belediyesinin son 5 yılda ilçede bebek sevinci yaşayan bin 675 aileye yeni doğan bebek seti hediye ettiği öğrenildi.

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