Girit danteli Şehzadeler’de yaşatılıyor

Şehzadeler Belediyesi’nin açtığı kurs ile unutulmaya yüz tutmuş Girit Danteli yeniden can buldu. Manisalı kadınlar katıldıkları kurs sayesinde kendine has işçiliği olan Girit dantelini gelecek kuşaklara da aktaracak.

Çeyiz sandıklarının bir zamanların vazgeçilmez parçalarından olan Girit danteli, Şehzadeler Belediyesi’nin katkılarıyla yeniden hayat buluyor. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarına açtığı kurslarla yeniden can veren ve gelecek kuşaklara aktarılmasına vesile olan Şehzadeler Belediyesi, kurslarına Girit Danteli Kursunu da ekledi. Şehzadeler Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan kursta haftada iki gün bir araya gelen kursiyerler, bir zamanlar çeyiz sandıklarının vazgeçilmezi olan danteli işlemesini öğrenirken, gelecek kuşaklara da aktaracak olmanın mutluluğunu yaşıyor. 5 Şubat 2020 tarihinde başlayan kurslar mayıs ayına kadar devam edecek. 20 kursiyerin devam ettiği kursta geleneksel değeri öğrenmek ve yaşatmak için buluşan kadınlar hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de bir değeri yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Kurs eğitmeni Gülseren Toker kendilerine imkan tanıyan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür ederek şöyle konuştu: “Girit Danteli atalarımızdan bize miras kalan önemli değerlerimizden bir tanesi. Girit Danteli biz üçüncü kuşakların çeyizinde genelde vardır. Anneannelerimiz, babaannelerimiz bizlere çeyiz olarak örmüştür. Bu dantel unutulmaya yüz tuttuğu için gün yüzüne çıkarmak istedik. Şehzadeler Belediyesi açtığı kurs ile bize bu imkanı sundu. Kursumuz haftada iki gün Çarşamba ve Cuma günleri, çocukluğumuzda görüp de içini merak ettiğimiz bu tarihi mekanda devam ediyor. Girit Dantelini öğrenmek isteyen hanımlarımızı bekliyoruz. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür ediyoruz.”

