Öğrenciler Yunus Emre Kültür Parkı çok sevdi

Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Yunusemre Belediyesi’nin en beğenilen projelerinden biri olan Yunus Emre Kültür Parkı gezdi.

Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Manisa’nın örnek projelerinden olan Yunus Emre Kültür Parkı yoğun ilgi görüyor. Şehri tepeden gören konumu, özgün mimarı yapısıyla beğeni toplayan park, bu kez Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu okul yönetimi ve öğrencilerini ağırladı. İrfan Meclisi, Klasik Türk İslam Sanatları Atölyesi’ni gezen öğrenciler, kursiyerlerle sohbet ederek, Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Aksoy’dan yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Öğrenciler, örnek bir yapıyı hizmete kazandırdığı için Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.