İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kaçar sigaranın zararlarını anlattı Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar: “İçilen her sigara ömürden 12 dakika çalıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kaçar sigaranın zararlarını anlattı Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. ...

İHA

Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, sigaranın zararlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "İçilen her sigaranın ömürden 12 dakika çaldığı hesaplanmıştır. Sigara içenlerde ölüm hızı, içmeyenlere oranla iki kat fazladır" dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kaçar sigaranın zararlarını anlattı Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar: “İçilen her sigara ömürden 12 dakika çalıyor”

Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, sigaranın zararlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "İçilen her sigaranın ömürden 12 dakika çaldığı hesaplanmıştır. Sigara içenlerde ölüm hızı, içmeyenlere oranla iki kat fazladır" dedi.
Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, sigaranın zararlarını anlattı. Sigaradan dolayı her gün 300, her yıl ise 100 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini dile getiren İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, "Sigara ve tütün ürünleri kullanımı, halk sağlığını tehdit eden en önemli sorunlardandır. Aktif ve pasif sigara içiciliğinin ölümlere, hastalıklara, sakatlıklara neden olduğu, psikolojik ve maddi açıdan da kişi ve toplum sağlığını tehdit ettiği bilinmektedir. İçinde 69 tanesi kanser yapıcı olmak üzere 4 binden fazla kimyasal madde bulunan sigara ile nikotinin bağımlılık yapıcı etkisi ile zehirli, tahriş edici, kansere yol açan diğer kimyasallar da vücuda alınmış olur.’’ Nikotin çok güçlü psikolojik uyarıcı bir maddedir. Bağımlılık etkisinin ortaya çıkması yönüyle Eroin, Kokain ve Alkolden farkı yoktur. Sigarayı ilk kez deneyen her 3 kişiden 1’i tekbir sigara ile bağımlı hale gelir. Bir sigara içildiğinde ortama 10 saniye gibi kısa bir sürede ağız iç kısmı ve akciğerlerden emilen nikotin beyne ulaşır ve bazı hormonların salınmasına neden olur. Bu hormonlar kişilerde sakinleşme, konsantrasyon artışı gibi değişiklikler yapar. Ödül gibi gelen bu değişikliklerin devamı için vücut sürekli daha fazla nikotine ihtiyaç duyar. Kişi daha fazla sigara içmeye başlar. Sigara dumanına bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl milyonlarca insan hayatını kaybetmektedir. Sigara içilmesinin önüne geçilmek için İlçemiz Sigara Denetleme Ekiplerince İlçemizde 2019 yılında toplam 3089 kez denetim yapılmış ve bu denetimlerde ihlal tespit edilen 17 işletmeye ve 15 şahsa 4207 Sayılı Kanun Hükümleri kapsamında idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlerimiz daha sıkı bir şekilde titizlikle devam edecektir" dedi.

“İçilen her sigara ömürden 12 dakika çalıyor”
Sigara içmenin akciğer kanseri oluşumunda en önemli faktör olduğuna işaret eden Dr. Kaçar, "Her yıl yaklaşık 6 milyon kişi sigara sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Sigara içenlerde kanserden ölüm oranı, içmeyenlere göre 1520 kat daha yüksektir. İçilen her sigaranın ömürden 12 dakika çaldığı hesaplanmıştır. Sigara içenlerde ölüm hızı, içmeyenlere oranla iki kat fazladır. Sigarayı bırakmak isteyenlerin, yani hastaların, sigara bırakma konusunda hazırlanması ve kararlı duruma gelmesi çok önemlidir, bunun için sigara paket ve çakmağını taşımayı bırakması, yürüyüş yapması, bol su içmesi, sakız çiğnemesi, sigara içilen ortam ve arkadaşlardan uzak durması, ailesi ile farklı aktiviteler yapması, bu konuda kararlı davranması ve Sigara Bırakma Polikliniklerine başvurmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yabancı öğrenciler Demirci'nin tarihini inceleyecek
YEREL HABERLER Yabancı öğrenciler Demirci'nin tarihini inceleyecek
İşitme engellilerden Başkan Çerçi’ye plaket
YEREL HABERLER İşitme engellilerden Başkan Çerçi’ye plaket
Öner'den okullara rehber öğretmen talebi
YEREL HABERLER Öner'den okullara rehber öğretmen talebi
Yunusemre U16 Türkiye Şampiyonasında
YEREL HABERLER Yunusemre U16 Türkiye Şampiyonasında
Akhisar'da ortak yol tamir protokolü
YEREL HABERLER Akhisar'da ortak yol tamir protokolü
Minik Meryem’e bir destek de Manisa Büyükşehir Belediyesinden
YEREL HABERLER Minik Meryem’e bir destek de Manisa Büyükşehir ...
Kula’da ‘Alternatif ürün kekik’ Projesi başlıyor
YEREL HABERLER Kula’da ‘Alternatif ürün kekik’ Projesi başlıyor
Öğrenciler Yunus Emre Kültür Parkı çok sevdi
YEREL HABERLER Öğrenciler Yunus Emre Kültür Parkı çok sevdi
Ali Çamdalı: “Samsunspor maçı 12 final maçımızdan sadece bir tanesi”
YEREL HABERLER Ali Çamdalı: “Samsunspor maçı 12 final maçımızdan ...
Manisaspor yönetimi destek turunda
YEREL HABERLER Manisaspor yönetimi destek turunda
Kula Deri İhtisas ve Karma OSB'si 2020 yılı yatırım programına alındı
YEREL HABERLER Kula Deri İhtisas ve Karma OSB'si 2020 yılı yatırım ...
Salihli’deki deve güreşi festivali 23 Şubat’ta yapılacak
YEREL HABERLER Salihli’deki deve güreşi festivali 23 Şubat’ta ...
Turgutlu'da 'Huzur ve Güven' operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Turgutlu'da 'Huzur ve Güven' operasyonu: 10 gözaltı
Cihat Arslan: Havada şampiyonluk kokusu var
YEREL HABERLER Cihat Arslan: Havada şampiyonluk kokusu var
Yılmaz Vural: İnancım sonsuz
YEREL HABERLER Yılmaz Vural: İnancım sonsuz
Manisa’nın savunma sanayi ihracatı yüzde 228 arttı TİM verilerine göre Manisa’da ocak ayında 272 milyon 446 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi Manisa Türkiye’de en fazla ihracat yapan 8’inci il oldu
YEREL HABERLER Manisa’nın savunma sanayi ihracatı yüzde 228 ...
Manisa’da eğitimde kalite artırılacak
YEREL HABERLER Manisa’da eğitimde kalite artırılacak
Turgutlu Belediyesi Çankaya deplasmanında
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi Çankaya deplasmanında
Başkan Ergün hizmet birimlerini yeni yerlerinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Ergün hizmet birimlerini yeni yerlerinde ...
Turgutlu Belediyesinden 2 yeni kurs
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden 2 yeni kurs
Manisa’da 75 bin lira değerindeki kabloları kestiler
YEREL HABERLER Manisa’da 75 bin lira değerindeki kabloları kestiler
Öner, açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı
YEREL HABERLER Öner, açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı
Salihli Emirspor, şampiyonluğunu kutladı
YEREL HABERLER Salihli Emirspor, şampiyonluğunu kutladı
Girit danteli Şehzadeler’de yaşatılıyor
YEREL HABERLER Girit danteli Şehzadeler’de yaşatılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X