Çekilişten 250 bin liralık otomobil kazandı, inanamadı Otomobil kazanan Meral Tunçel: “Bana amorti bilet bile çıkmazdı, otomobil kazandım çok şaşırdım, inanamadım”

Manisa’da Forum Magnesia AVM’den alışveriş yaparak, çekilişe katılmaya hak kazanan Meral Tunçel, 250 bin lira değerinde lüks otomobil sahibi oldu. Hayatta hep şanssız olduğuna inandığını belirten talihli, otomobili kazandığını ilk öğrendiğinde isim benzerliği olduğunu düşündüğünü ve inanamadığını söyledi.

Manisa Forum Magnesia tarafından Manisa’da ilk defa düzenlenen otomobil kampanyasında, geçtiğimiz günlerde çekilen kura ile lüks otomobil sahibi olan Meral Tunçel, aracına kavuştu. 22 bin 400 kişinin katıldığı 104 bin 386 bilet arasında Volvo V40 model araba kazanan Meral Tunçel, arabayı kazanmanın şaşkınlığını yaşadı. Kendisine amorti bilet bile çıkmadığını belirten Tunçel, “Ben ilk defa böyle bir çekilişe tanık oldu. Çevremdeki herkes ‘Gerçekten araba birine veriliyormuş’ dedi. Ben ve çevremdeki herkes bu çekilişlere güvenmeye başladı. Ben de herkese çekilişlere güvenmelerini istiyorum. Allah herkese nasip etsin. Benim ilk aracım bu. Çıkmaz dedim. Çıktığında da çok şaşırdım. Yaklaşık 45 kuponum vardı. Bana amorti bilet bile çıkmazdı, otomobil kazandım çok şaşırdım, inanamadım. Babam bile ‘İnanma sen isim benzerliğidir’ dedi. Ama çıkıyormuş. Herkes güvensin. Forum Magnesia’ya da teşekkür ediyorum. Çok güvenilir bir seçim oldu benim için. Ben burayı tercih ettiğim için çok mutluyum” dedi.

Arabayı sahibine teslim ettikleri için mutlu olduklarını belirten Forum Magnesia Alışveriş Merkezi Pazarlama Yönetici Mine Tekin, “22 bin 400 kişi tarafından alınan 104 bin 386 bilet arasında Meral hanıma arabasını teslim ettik. Kendilerine hayırlı günlerde, kazasız, belasız araçlarını kullanmalarını diliyorum. Çıkmaz diye bir şey yok. Herkese çıkabilir. Herkesin şansını kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca 2020 yılı boyunca etkinliklerimizle de Manisa’da fark oluşturmaya devam edeceğiz. Bu yıl da yine araba çekilişimiz olacak.” diye konuştu.

Talihli Meral Tunçel’e arabanın anahtarını teslim eden Forum Magnesia Alışveriş Merkezi Müdürü Özgür Tekdemir, 2020’yi dolu dolu geçirmeyi hedeflediklerini belirterek yine bir farklı model araba çekilişi yapmayı planladıklarını söyledi.

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