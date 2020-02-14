Akhisarspor zor deplasmanda

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

- TFF 1. Lig'de 7 haftadır galibiyete hasret kalan Akhisarspor, yarın lider Hatayspor deplasmanında ilk 2 yarışında son kozlarından birini oynayacak. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlama düdüğü çalacak maçı Bülent Birincioğlu yönetecek. Konuk Akhisarspor'da sakatlıkları süren Taha, Hasan Ali ile geçen hafta cezalı duruma düşen Burhan, Muhammet Reis ve Alperen görev yapamayacak.

Ligde Akhisar üst üste puan kayıplarına rağmen 29 puanla Play-Off hattında bulunuyor. Hatayspor ise topladığı 42 puanla aylardır zirveden inmedi. Ev sahibi ekip iç sahada bu sezon çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alırken rakiplerine hiç yenilmedi. Her maçı kazanmak için oynadıklarını söyleyen Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Hatay'da yeni bir sayfa açacaklarını belirtti.

AKHİSARSPOR

"Gökhan Vrsajevic, Cocalic, Uğur Arslan (Kadir), Musa Nizam, Tolga, Rotman, Onur, Çekdar, Ergin, Cikalleshi"



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