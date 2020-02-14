Kula'da ortaokul için yıkım kararı

MANİSA Kula'daki 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu ile ilgili ilçedeki kamu ve eğitim binalarında deprem soruşturma raporu için yapılan çalışmalar sonucu yıkım kararı verildi.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, eğitim binalarının son durumuyla ilgili açıklamalar yaptı. Riskli deprem hattında bulunan Manisa'da son zamanlarda meydana gelen depremlerin ardından çalışmalara başladıklarını belirten Kaymakam Duru, ilçedeki kamu ve eğitim binalarında deprem soruşturma raporu için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu çalışmalarda deprem riski olan 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu'nun yıkımına karar verildiğini belirten Duru, okul ve öğrenci güvenliği açısından öğrencilerin de ikili eğitime geçeceklerini kaydetti. İkili eğitime geçmenin yanı sıra öğrenciler için daha faydalı olabilecek çözüm yolları da aradıklarını kaydeden Duru, bazı okullarda birleştirme için plan yaptıklarını; fakat öğrencilerin sayısı itibarıyla okullarda birleştirmenin mümkün olmadığını da söyledi.

İKİLİ EĞİTİM YAPILACAK

Kaymakam Duru, yıkım kararı verilen 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Ortaokulu'nda bulunan toplam 670 öğrencinin başka okulla birleştirilme imkanı olmaması nedeniyle ikili eğitime geçtiklerini aktardı. Duru, öğrencilerin, aynı bahçe içinde bulunan 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen İlkokulu öğrencileri ile birlikte 17 Şubat Pazartesi günü ikili eğitime başlayacaklarını söyledi. İlkokul binasında sabahçı olarak ortaokul öğrencilerinin eğitim göreceğini anlatan Kaymakam Duru, ilkokul öğrencilerinin de öğlenci olarak eğitime devam edeceklerini kaydetti.

Ortaokul öğrencileri 08.00 ile 13.40 saatleri arasında, ilkokul öğrencileri ise 13.50 ile 18.40 saatleri arasında eğitime devam edecek.



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