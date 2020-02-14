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Manisa FK maç saatini beklemeye başladı

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 23. hafta mücadelesinde 15 Şubat Cumartesi Günü (yarın) saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda 55 puanla zirvede yer alan lider Yılport Samsunspor'u konuk edecek olan 53 puana sahip ikinci sıradaki Manisa Futbol Kulübü, maçı kazanıp liderliği geri almanın hesaplarını yapıyor.

Manisa FK maç saatini beklemeye başladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 23. hafta mücadelesinde 15 Şubat Cumartesi Günü (yarın) saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda 55 puanla zirvede yer alan lider Yılport Samsunspor’u konuk edecek olan 53 puana sahip ikinci sıradaki Manisa Futbol Kulübü, maçı kazanıp liderliği geri almanın hesaplarını yapıyor.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 23. hafta mücadelesinde yarın saat 13.30’da başlayacak olan karşılaşmada 55 puanlı lider Yılport Samsunspor’u ağırlayacak olan 53 puana sahip Manisa Futbol Kulübü’nde geri sayım başladı. Sahadan galibiyetle ayrılıp liderliği geri almak isteyen Manisa Futbol Kulübü’nde tüm hesaplar 3 puan üzerine kuruldu. Siyah beyazlı kulüpte geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Sarıyer maçında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Onur Kolay ve tedavisi devam eden Volkan Okumak dışında eksik bulunmuyor.

Hazırlıklar tamamlandı
Manisa Futbol Kulübü, Teknik Direktörü Cihat Arslan yönetiminde Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı, Oreko Otel’de kampa girerek maç saatini beklemeye başlayan Manisa FK, ligin ilk yarısında deplasmanda karşılaştığı rakibiyle 22 berabere kalmıştı. Manisa Futbol Kulübü, Mümin Özkasap Stadı’nda yarın oynanacak olan maçı kazanıp şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.

Karşılaşmanın Hakemi Zorbay Küçük
Manisa Futbol Kulübü’nün yarın saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda konuk edeceği Yılport Samsunspor maçını Adana bölgesi hakemlerinden Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılıklarını ise Murat Ergin Gözütok ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Metehan Alpat.

Kapalı tribün 10 TL, kale arkası ve misafir tribün 5 TL
Manisa Futbol Kulübü ve Yılport Samsunspor arasında 15 Şubat Cumartesi Günü saat 13.30’da Mümin Özksap Stadı’nda başlayacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları ise kapalı tribün 10 TL, kale arkası ve misafir tribün bilet fiyatları 5 TL olarak belirlendi. Biletler maç günü bilet gişelerinden satışa çıkacak ve karşılaşmanın geliri Manisa’daki depremzedelere bağışlanacak.

Manisa Kent Konseyi’nden takıma moral ziyareti
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Futbol Kulübünün bugün gerçekleştirdiği antrenmanı ziyaret ederek, Yılport Samsunspor maçı öncesinde başarı dileklerinde bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ ve yönetim kurulu üyeleri, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde kulüp başkanı Mevlüt Aktan’ı ziyaret ettiler ve ardından antrenman öncesinde sahaya inerek takıma çiçek hediye ederek baklava ikram etti.
Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ ve yönetim kurulu üyelerine gerçekleştirdikleri ziyaret nedeniyle teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, Manisa Futbol Kulübüne, Yılport Samsunspor maçı öncesinde başarılar dileyerek, “Manisamızın önemli bir değeri olan Manisa Futbol Kulübümüze yarın oynanacak olan Yılport Samsunspor maçı öncesinde moral vermek için bu ziyaretimizi gerçekleştirdik. İnşallah takımımız iyi bir sonuçla sahadan ayrılacak ve yeniden liderlik koltuğuna oturacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi olarak yarın oynanacak olan kritik maç öncesinde Manisa Futbol Kulübü’ne başarılar diliyoruz.” şeklinde konuşarak karşılaşma öncesinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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