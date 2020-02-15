Turgutluspor - Elazığ Belediyespor: 1-0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Turgutluspor - Elazığ Belediyespor: 1-0

DHA

- STAT: 7 Eylül

- STAT: 7 Eylül
HAKEMLER: Murat Türkoğlu (xx), Hakan Eygü (xx), Soner Akgün (xx)
TURGUTLUSPOR: Fatih (xxx) Hayrullah (xx), Samet (xxx), Abdülkadir (xxx), Onur (xx) (Dk. 73 Özcan xx), Mehmet (xxx), Doğan (xxx), Kadir Yazıcı (xx), Necmi (x), Kadir Torbacı (xxx) (Dk. 89 Cuma), Ergun (xxx) (Dk. 71 Oğuzhan xx)
ELAZIĞ BELEDİYESPOR: Ogün (x) Ferhat (xx), Can (x), Burak Keskin (xx), Arif (x), Hayrettin (xx), Gökhan (x), Tuncay (xx) (Dk. 89 Mazlum), Furkan (x) (Dk. 74 Cenk xx), Semih (xx), Burak Kavlak (x)
GOL: Dk. 45+1 Ergun (Turgutluspor)
SARI KARTLAR: Arif, Ferhat, Burak Kavlak, Burak Keskin (Elazığ Bld), Doğan (Turgutluspor)
KIRMIZI KART: Dk. 68 Necmi (Turgutluspor)TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve takipçisi Turgutluspor, üst üste üçüncü galibiyetini evinde Elazığ Belediyespor'dan 10 kişiyle aldı, lider Kocaelispor'u takibini sürdürdü: 1-0. 7 Eylül Stadı'ndaki maçta ev sahibinin galibiyet golünü 45+1. dakikada Ergun kaydetti. Turgutlu'da Necmi 68. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu skorla Turgutlu puanını 41'e çıkardı. 
11. dakikada Hayrullah'ın sağdan ortasında Ergun kafayı vurdu, kaleci Ogün topa iki hamlede sahip oldu. 
14. dakikada Samet'in köşe vuruşundan ceza alanına ortasında Hayrullah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direği sıyırdı. 
45+1. dakikada ev sahibi öne geçti. Samet'in sol kanattan ceza alanına ortasında top kaleci Ogün'den sekti, dönen topu Ergun ağlara gönderdi: 1-0. 
53. dakikada Kadir Yazıcı'nın sol kanattan ortasında Abdülkadir topu kontrol ederek vurdu, topu kaleci Ogün önledi. 
68. dakikada Turgutluspor 10 kişi kaldı. Hakem Murat Türkoğlu, Necmi'yi rakibine küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan ihraç etti. 
75. dakikada Turgutluspor mutlak bir golden oldu. Özcan'ın gerilerden derinleme ara pasıyla kaleci Ogün'le karşı karşıya kalan Abdülkadir, yerden vurdu, Ogün topu ayaklarıyla önledi. 
Karşılaşma Turgutluspor'un 1-0 galibiyetiyle sona erdi. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa Futbol Kulübü - Yılport Samsunspor: 1-3
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Yılport Samsunspor: 1-3
TFF 2. Lig: Manisa FK: 1 - Samsunspor: 3
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Manisa FK: 1 - Samsunspor: 3
Manisa'da hırsızlık yapan 2 kadın, Denizli'de yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da hırsızlık yapan 2 kadın, Denizli'de ...
Salihli'deki taraftar gruplarından birlik beraberlik vurgusu
YEREL HABERLER Salihli'deki taraftar gruplarından birlik beraberlik ...
Park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil yandı
Lise öğrencileri lösemi hastalığına maskeyle dikkat çekti
YEREL HABERLER Lise öğrencileri lösemi hastalığına maskeyle dikkat ...
Manisa'da 33 gençlik projesine destek
YEREL HABERLER Manisa'da 33 gençlik projesine destek
Salihli zabıtasından gıda denetimi
YEREL HABERLER Salihli zabıtasından gıda denetimi
Manisa'da hırsızlık yaptılar, Denizli’de yakalandılar Evden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da hırsızlık yaptılar, Denizli’de ...
Turgutlu'da Sevgililer Günü'nde 11 nikah kıyıldı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde Cumhuriyet çocukları yetiştirin”
YEREL HABERLER Turgutlu'da Sevgililer Günü'nde 11 nikah ...
Salihli 5 Eylül Masterler yeni başkanını seçti
YEREL HABERLER Salihli 5 Eylül Masterler yeni başkanını seçti
Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi
YEREL HABERLER Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi
Sağanak altında "Benimle evlenir misin?" dedi İş makinesi kepçesiyle evlilik teklifi Belediye başkanı evlilik teklifine şahitlik yaptı
YEREL HABERLER Sağanak altında "Benimle evlenir misin?" dedi İş ...
Küçük Meryem, sağlığına kavuşmak için yardım bekliyor
YEREL HABERLER Küçük Meryem, sağlığına kavuşmak için yardım bekliyor
Kayıp çiftçinin cansız bedeni, eşi tarafından bulundu
YEREL HABERLER Kayıp çiftçinin cansız bedeni, eşi tarafından bulundu
10 gündür kayıptı, cesedi dere yatağında bulundu
YEREL HABERLER 10 gündür kayıptı, cesedi dere yatağında bulundu
Manisa'da kaçak içki operasyonu 450 bin TL’lik kaçak alkollü içkiyi piyasaya süreceklerdi
YEREL HABERLER Manisa'da kaçak içki operasyonu 450 bin TL’lik kaçak ...
Manisa’da nikah salonlarında 14 Şubat yoğunluğu
YEREL HABERLER Manisa’da nikah salonlarında 14 Şubat yoğunluğu
Manisa Ahbap’tan Başkan Çerçi’ye teşekkür
YEREL HABERLER Manisa Ahbap’tan Başkan Çerçi’ye teşekkür
Manisa’da kuralsız taşımacılığa geçit yok
YEREL HABERLER Manisa’da kuralsız taşımacılığa geçit yok
Manisa FK maç saatini beklemeye başladı
YEREL HABERLER Manisa FK maç saatini beklemeye başladı
Yunusemre Bolvadin’e misafir olacak
YEREL HABERLER Yunusemre Bolvadin’e misafir olacak
Turgutlu'da 2 okul için yıkım kararı
YEREL HABERLER Turgutlu'da 2 okul için yıkım kararı
Sıra dışı doktorun kitabı ormana dönüşecek
YEREL HABERLER Sıra dışı doktorun kitabı ormana dönüşecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X