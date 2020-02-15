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Manisa Futbol Kulübü - Yılport Samsunspor: 1-3

DHA

STAT: Mümin Özkasap

STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Murat Ergin Gözütok (xx), Mehmet Salim Mazlum (xx)
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (x) Erman (x), Mehmet (xx), Erhan (x), Ümit (x), Sertaç (xx), Nizamettin (xx), Umut (x) (Dk. 66 Zahit x), Ali Çamdalı (x) (Dk. 77 Oğuz x), Dilaver (x) (Dk. 46 Sinan x), Serdar (x)
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xxx) Caner (xxx), Ercan (xx) (Dk. 46 Erkam xx), Recep Burak (xx), Veli (xxx), Guido (xxx), Muhsin (xx) (Dk. 59 Halil x), Gökhan (xxx), Ferhat (xxx), Burak Çalık (xxx), Bahattin (xxx) (Dk. 83 Atabey)
GOLLER: Dk. 57 Erhan (kk), Dk. 64 Burak Çalık, Dk. 74 Bahattin (Samsunspor) Dk. 82 Sinan (Manisa FK)
SARI KARTLAR: Umut, Erman, Mehmet (Manisa FK) Guido, Ferhat, Caner (Samsunspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Yılport Samsunspor, en yakın takipçisi Manisa Futbol Kulübü'nü deplasmanda 3-1 yenerek zirve yolunda büyük avantaj yakaladı. Yoğun yağış altında oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, konuk takım 57'nci dakikada Erhan'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti: 0-1. Ardından vites yükselten Samsunspor 64'te Burak Çalık'la farkı ikiye çıkardı. Bu kez sahneye 74'te Bahattin çıkarken, 82'de Sinan'ın golü ev sahibine yeterli olmadı. Samsunspor bu kritik galibiyetle puanını 58'e yükseltip Manisa FK'nın 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlılar ise 53 puanda kaldı, ikinci sıradaki yerini korudu.
5'inci dakikada Dilaver´in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top az farkla kornere gitti.
22'nci dakikada Dilaver'in ortasında Ümit topa sert vurdu. Meşin yuvarlak direkten döndü.
30'uncu dakikada Gökhan'ın ara pasında Bahattin yerden vurdu. Mansa FK kalecisi Ömer gole izin vermedi.
57'nci dakikada konuk takım öne geçti. Ceza alanına sol kanattan giren Burak Çalık'ın ortasında topu uzaklaştırmak isteyen Erhan kendi ağlarını havalandırdı: 0-1.
64'üncü dakikada Samsunspor golleri ikiledi. Halil'in pasında topla buluan Burak Çalık kaleci ile karşı karşıya pozisyonda fileleri sarstı: 0-2.
74'üncü dakikada Samsunspor çok rahatladı. Guido'nun sağ kanattan ortaladığı topu göğsüyle yumuşatan Bahattin plaseyle topu ağlara gönderdi: 0-3.
83'üncü dakikada Manisa FK farkı 2'ye indirdi. Ümit'in şutunda direkten dönen top Sinan'ın önünde kaldı. Sinan yerden bir vuruşla kaleci Nurullah'ı avladı: 1-3.
Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Samsunspor çok kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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