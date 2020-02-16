Turgutluspor sol şeritte

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TFF 3 Lig 2´nci Grup'ta art arda 3'üncü galibiyetini evinde Elazığ Belediyespor'u 1-0 yenerek alan Turgutluspor, zirve yarışını bırakmadı.

Grupta son 3 maçta lider Kocaelispor'u 2-0, deplasmanda Ağrı 1970'u da 1-0 yenen kırmızı-siyahlılar 270 dakikada kalesinde gol bile görmedi. Turgutluspor, Kocaelispor'un 49 puanla lider olduğu grupta rakibinin 8 puan gerisinde 41 puanla 2'nci sırada yer alıyor.



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