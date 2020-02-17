Salihlili judocular Demir ve Dirgen Türkiye şampiyonu

Salihlili judocular Afyonkarahisar’da yapılan Okulsporları Liseler Türkiye Şampiyonasında önemli başarılara imza attı. Şampiyonada 48 kilogramda Sümeyye Demir ve +70 kilogramda Duygu Dirgen Türkiye şampiyonu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Judo Federasyonunca düzenlenen 20192020 EğitimÖğretim yılı okul spor faaliyetleri kapsamında Judo Gençler Türkiye birinciliği final müsabakaları Afyonkarahisar’da yapıldı. Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi Tınaztepe Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalara 50 ilden 230 sporcu katılırken, Salihlili judocular 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Şampiyonada Salihli Belediyespor Judo Takımı judocusu Sümeyye Demir 48 kilogramda, 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü judocusu Duygu Dirgen +70 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca şampiyonada 73 kilogramda İsmail Yılmaz ve +90 kiloda Ozan Erol 2., 40 kilogramda Aysun Ağdeve, 44 kilogramda Ceren Yılmaz ve +70 kilogramda Hilal Öztürk 3., 57 kilogramda Tuğba Yılmaz, 70 kilogramda Fazilet Duman ve +90 kilogramda Mehmet Emin Çolakçivi 5.olurken, 40 kilogramda ise Nehir Ekşi 7. oldu.

Judocuları başarılarından dolayı tebrik eden Judo Antrenörü Oktay Ayaz, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

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