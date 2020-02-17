Yunusemre’den üniversite kampüsü içine yol

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yunusemre Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İlhan Varank Yerleşkesi içerisinde yer alan TOKİ konutlarında vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için yol çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, MCBÜ İlhan Varank Yerleşkesi içerisinde yer alan TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yeni yol açıyor. Yürütülen çalışmayı yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlarımızın talebi, kurumlar arası yaptığımız görüşmeler sonucu burada 1 km’lik yol çalışması gerçekleştiriyoruz. 1 hafta önce başladığımız çalışmalarımız en kısa zamanda tamamlanacak.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.