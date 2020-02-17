Drone'lu denetimde sürücülere ceza

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarma trafik ekiplerinin drone destekli yaptıkları denetimde, emniyet kemeri takmadıkları ve sürüş esnasında cep telefonu ile konuştukları belirlenen 22 sürücüye toplam 4 bin 200 lira para cezası kesildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, emniyet kemeri takılmaması sonucu ölümle sonuçlanan kazalar ve seyir halinde cep telefonu kullanımı sonucu oluşabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla Salihli-Gölmarmara karayolunda dün drone destekli denetim yaptı. 3 saat süren denetimde 250 araç kontrol edildi. Bu sürücülerden emniyet kemeri takmadıkları ve sürüş esnasında cep telefonu ile konuştukları belirlenen 22'sine toplam 4 bin 200 lira para cezası kesildi. Evrakında eksiklikler bulunan 5 araç trafikten men edilirken, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.FOTOGRAFLI



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