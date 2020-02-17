Turgutlu Belediyesi Spor Akademisinde anlamlı eğitim

Turgutlu Belediyesi Spor Akademisinde antrenmanlarına devam eden sporculara Sosyal Hizmetler Uzmanı Fatmanur Aktaş tarafından vücudun bölgeleri, cinsel istismar, akran zorbalığı gibi konularda eğitim verildi.

Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi sporcularına, spor eğitimlerinin yanında eğitici bilgilendirme çalışmaları verilmeye devam ediliyor. Geçtiğimiz hafta öğrencilere doğa ve çevre bilincinin aşılanması için verilen eğitimden sonra bu hafta da vücudun bölgeleri, cinsel istismar ve akran zorbalığı gibi konularında bilgilendirilmede bulunuldu. Sosyal Hizmetler Uzmanı Fatmanur Aktaş tarafından verilen eğitimlerde, cinsel istismar nedir, özel bölgeler nereleridir, verilmesi gereken tepkiler ve yapılması gerekenler hakkında bilgiler aktarıldı. Turgutlu Belediye Spor Akademisinde sadece iyi sporcular değil, bilinçli bireyler yetiştirmek istediklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Belediyemizin spor akademisinde çalışmalarına devam eden sporcularımıza farklı konularda eğitimlerimize devam ediyoruz. Daha önce doğa ve çevre bilincinin oluşması için belediyemiz dağcılık akademisi yürüyüş lideri Orhan Mert tarafından minik sporcularımıza eğitim verilmişti. Bu haftada Sosyal Hizmetler Uzmanı Fatmanur Aktaş tarafından önemli konularda eğitimler verildi. Biz belediyemiz spor akademisinde sadece iyi sporcular değil bilinçli bireyler yetiştirmek istiyoruz. Bu çerçevede eğitimlerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.