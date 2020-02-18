Gazetecinin organları 6 hastaya umut oldu

Manisa'da, geçirdiği trafik kazasından 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen ve uzun yıllardır Antalya'da gazetecilik yapan Hakan Tankaya'nın (46) organları, 6 hastaya umut oldu.

Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Salihli ilçesinde 14 Şubat'ta geçirdiği trafik kazası sonrası yaralanan ve tedavi gördüğü Turgutlu Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Hakan Tankaya'nın (46) organları vasiyeti üzerine ailesi tarafından bağışlandı.

Bunun üzerine operasyona alınan Tankaya'nın, karaciğeri, iki böbreği ve korneaları nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

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