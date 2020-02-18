Killik Stadı bakıma alındı

Alaşehir Killik Mahallesi futbol stadı için 100 bin TL ödenek geldi. Geçtiğimiz hafta ihalesi yapılan stadın bakım ve onarım çalışmalarına başlanırken Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bakım ve onarım kapsamına alınan Alaşehir Killik Mahallesi Stadında çalışmalar başladı. Stadyumda incelemelerde bulunan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bakanlık tarafından ödenek çıkartılarak, geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Killik Stadında çalışmalara başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığımız Killik stadının Soyunma odalarının bakım onarımı, çatısının yapılması, tuvaletlerin kanalizasyon bağlantılarının yapılması, tel örgülerin bakım onarımı ve çevre düzenlemesi işlemlerinin yapılması için ödenek göndermiş, İl Müdürlüğünce ihalesi yapılmıştı. Yer teslimi yapılan işin yapım sürecini takip etmek için buraya geldik. Yüklenici firmadan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Kısa bir süre sonra çalışmalar bitirilecek olup mahallemize yakışır bir tesis olacaktır. Tesisin Alaşehirli sporseverlere hayırlı olmasını dilerim. Ayrıca Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu’na yaptığı desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum.“ dedi.

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