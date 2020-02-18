Fotoğraf tutkunlarının 70. durağı Bursa oldu

‘Işığın izinde’ sloganıyla yola çıkan Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri, fotoğraf gezilerinin 70. durakları olan Bursa’yı gezerek bol bol fotoğraf çekti.

Manisa’da fotoğraf hayatına canlılık getiren Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri, yaptıkları gezilerle Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerini fotoğrafla aya devam ediyor. Hafta sonu Bursa’yı gezen dernek üyeleri, 70. fotoğraf gezilerini Bursa’da tamamladı. İlk olarak Bursa Ulu Camii’ni gezerek bol bol fotoğraf çeken dernek üyeleri, İpek Han, Koza Han, Bakırcılar Çarsısı, Tarihi Irgandı Köprüsü, Tofaş Anadolu Arabaları Müzesini, Bursa Panorama Müzesini ve Tophane’yi gezdi. MAFOD üyeleri, en son Osmanlılar'ın Bursa'da ilk yerleştikleri bölgelerden biri olan Cumalıkızık’ı gezerek geziyi sonlandırdı.

Geziyle ilgili açıklamada bulunan Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, “Hafızalarımıza kazınmış her fotoğraf, zamanı sonsuzlaştıran, anı zamansızlaştıran bellek arşivini oluşturur. Biliyoruz ki; bir fotoğraf karesine sığdırılan anın tanıklığı, sadece gören gözün, duyan yüreğin, düşünen bir zihnin tanıklığı değildir ve fotoğraf sadece deklanşöre dokunmak değil, insan kalbine de dokunmaktır diyerek çıktığımız ışıklı yolculuğumuzda birlikte fotoğraf üretmenin keyfini yaşadığımıza inanıyorum. Bursa gezimizde de çoğu fotoğrafı derneğimizin arşivine kazandırdık. Katılım sağlayan tüm dostları kutluyorum." şeklinde konuştu.

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