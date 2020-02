(Özel) Spil'in yılkı atları, onun yolunu gözlüyor 10 yıldır her gün yılkı atlarını beslemek için Spil’e çıkıyor Hayvansever Ahmet Çiftçi: “Bu hayvanların da bir yaşam hakları var. Sevmek zorunda değilsiniz ama yaşam haklarına saygı duymak zorundasınız.”

Manisalı hayvansever Ahmet Çiftçi, işletmeciliğini yaptığı restoranındaki artan yiyecekler ile Spil Dağı Milli Parkı’nın simgesi olan yılkı atlarını besliyor. Yılkı atları, 10 yıldır her gün kendilerini elleriyle besleyen Çiftçi’nin, Spil Dağı’na gelmesini dört gözle bekliyor.

Manisa’da yaşamını sürdüren 59 yaşındaki restoran işletmecisi Ahmet Çiftçi, 10 yıldır dağdaki yaban hayvanlarını beslemek için hemen hemen her gün 1517 metre yükseklikteki Spil Dağı Milli Parkı’na çıkıyor. Kendi restoranındaki artan yiyeceklerin yanı sıra, sosyal medyadan da kampanya başlatan Çiftçi, özellikle kış aylarında yoğun kar ve soğuk nedeniyle Spil’de zor günler geçiren yaban hayvanlarının yardımına koşuyor. Çiftçi, gönül bağı kurduğu yılkı atlarının yanı sıra kedi ve köpekleri de besliyor. Her gün aynı saat ve mevkide hayvansever Çiftçi’yi bekleyen yılkı atları, Çiftçi’nin yanında getirdiği yiyecekler ile karınlarını doyuruyor. Çiftçi’nin etrafını saran yılkı atları, ekmeklerden yiyebilmek için sıraya giriyor. Güzel görüntülerin oluştuğu beslenme sırasında, yılkı atları ve yaban hayvanlarının mutluluğu davranışlarına yansıyor.

Hayvanlarla birlikte olmanın kendisinde farklı duygular oluşturduğunu ve 10 yıldır aralıksız Spil’e çıkarak, hayvanlarla birlikte olduğunu dile getiren hayvansever Çiftçi, “Burada gördüğünüz hayvanlara mekanımdan arta kalan yiyecekleri veriyorum. Özellikle geçen gün çok kar yağmasının ardından bir kampanya başlattım. 45 AC 874 plakalı aracım eski TEDAŞ binası önünde. Vatandaşlarımız yiyeceklerini çöpe atmak yerine aracımın kasasına bırakabilirler. Hem kendi topladığım hem de vatandaşların getirdikleri yiyecekler ile yılkı atlarını beslemeye çalışıyorum. Spil’de bir bahçe edindim. İşlerimden dolayı da tabi ki her gün çıkmak zorundayım. Spil’in nefis bir havası var. Hayvanlarla birlikte olmak çok farklı bir duygu. Düşünebiliyor musunuz çevrenizde kedi, köpek, kuş, kaplumbağa yok. Hayat çekilmez olurdu diye düşünüyorum” dedi.

Farklı araçla dahi çıksa Spil’e, hayvanların kendisini tanıdığını ve hemen aracının etrafını sardığını kaydeden Çiftçi, “İnanır mısınız farklı arabayla dahi gelsem özellikle köpekler kokumu alıyor. Aracımı yanaştırdığım zaman istedikleri yerde olsunlar hemen etrafımı sararlar. Vatandaşlarımızdan da isteklerimiz var. Dağa çıktığınız zaman mutlaka yanınızda artık yiyecek getirerek yol boyunca dökmelerini istiyoruz. Hayvanları görmeniz şart değil, hayvanlar mutlaka o döktüğünüz yiyecekleri bulurlar. Bu hayvanların da bir yaşam hakları var. Sevmek zorunda değilsiniz ama yaşam haklarına saygı duymak zorundasınız” diye konuştu.

