Manisa Sağlık-Sen'den 'döner sermaye' çağrısı

SağlıkSen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, döner sermaye yönetmeliğinin değişmesi gerekliliğine dair tespitlerinin haklı çıktığını belirterek, "Sendikamızın da taslak olarak bakanlığa sunduğu ve sabit ödemelerin genel bütçeden karşılanması ile farklı havuz uygulamasını içeren önerimiz Sağlık Bakanlığının gündeminde ve de önünde çalışılmaktadır" dedi.

SağlıkSen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, sendika yönetici ve üyeleriyle Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici'yi ziyaret etti. Ziyarette Başkan Irgatoğlu, İl Müdürü Yemenici'ye döner sermaye konusundaki taleplerini iletti. Irgatoğlu, "Sayın Yemenici'ye döner sermaye dağıtım oranlarının bu ay için yeniden değerlendirilmesini ve önümüzdeki aylar için bu konudaki taleplerimizi ilettik. Oranları birlikte çalışma yönündeki teklifimiz kabul gördü. Diğer taraftan döner sermaye yönetmeliğinin değişmesi gerekliliğine dair tespitlerimiz bizi tekrar haklı çıkarmıştır. Mevcut yönetmelik üzerinden popülist uygulamalarla çözümün bulunamayacağını fazlasıyla tecrübe etmiş bulunuyoruz. Sendikamızın da taslak olarak bakanlığa sunduğu ve sabit ödemelerin genel bütçeden karşılanması ile farklı havuz uygulamasını içeren önerimiz Sağlık Bakanlığının gündeminde ve de önünde çalışılmaktadır. Sağlık Bakanlığı bir an evvel bu değişikliği tamamlamalı ve hayata geçirmelidir. Temel beklentilerimiz ancak bu şekilde çözüme kavuşacaktır. SağlıkSen olarak bu konunun takipçisi olduğumuzun bilinmesini isteriz" dedi.

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