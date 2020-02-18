Organları 6 kişiye umut olan gazeteciye hüzünlü veda Manisalı gazeteci son yolculuğuna uğurlandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde geçirdiği trafik kazasından 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen ve organları 6 kişiye umut ışığı olan gazeteci Hakan Tankaya(46), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Salihli’de 14 Şubat'ta geçirdiği trafik kazası sonrası yaralanan ve tedavi gördüğü Turgutlu Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Hakan Tankaya'nın (46) karaciğeri, iki böbreği ve korneaları vasiyeti üzerine ailesi tarafından bağışlandı. Anadolu Basını Özendirme Yarışması 'Yerel Haber' dalında 2012 yılında 'Yüz nakli için umutlu bekleyiş' haberiyle birincilik ödülüne layık görülen ve vaziyeti üzerine organları 6 kişiye umut olan gazeteci Tankaya, Salihli Hamidiye Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.

Tankaya’nın tabutuna, görev yaptığı meslektaşları tarafından Türk bayrağı ve Galatasaray forması konuldu. Tankaya’nın cenaze namazına Denizli Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Antalya’da görev yaptığı meslektaşları, arkadaşları ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.



“Organlarıyla hayat verdi”

Ağabeyinin 6 kişiye umut olduğunu belirten kardeşi Serkan Tankaya, “2012 yılında katılmış olduğu yerel gazetecilik yarışmasında organ nakli ile ilgili haberiyle Türkiye birincisi olmuştu. Kendisi organ nakli konusunda çok hassastı. Başıma herhangi bir şey geldiği zaman organlarımı bağışlayın demişti. Elim bir trafik kazası sonucu kaybettikten sonra bizde ailesi olarak vasiyetini yerine getirip, organlarını bağışladık. Organlarıyla birçok kişiye hayat verdi. Allah taksiratlarını affetsin. Başımız sağolsun” diye konuştu.

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