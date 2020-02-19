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Manisa'da depremden korkanlar geceyi çadırda geçirdi

DHA

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, dün akşam meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntıların ardından vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirdi.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, dün akşam meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntıların ardından vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, dün saat 19.09'da, merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi, Karakurt Mahallesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Aydın, İzmir, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Yalova, İstanbul ve Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki yerleşim yerlerinde de hissedildi. Depremde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, bazı binalarda çatlaklar meydana geldi. Depremin ardından 4.3 ve 3.8 başta olmak üzere, bölgede yaklaşık 200 artçı sarsıntı yaşandı. Deprem sebebiyle vatandaşlar büyük bir korku yaşarken, birçoğu geceyi AFAD çadırlarında ve konteynerlerde geçirdi. Bölgeye gelen Kızılay ekipleri, vatandaşlara sıcak çorba dağıttı.
DEPREM NAMAZDA YAKALADI
Gece boyunca korkudan uyuyamadıklarını belirten Emine Özkan (60), gece boyunca dua ettiklerini söyledi. Özkan, "Namaz kıldığım sırada deprem oldu. Namazı yarıda bıraktım. Allah bir daha yaşatmasın. Kuvvetli şekilde sallandık. Çok korktuk" dedi.
İlçede yaşanan depremler nedeniyle bir süredir çadırda kaldıklarını belirten Recep Duran (55), "Dün evimize dönmüştük. Ancak, akşam bir deprem daha olunca, panikle evi terk etmek zorunda kaldık. Çocuklarımı, Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kampı'na yolladım. Sabaha kadar da kahvede oturduk. Artçı sarsıntılar gece boyunca sürdü. Deprem sırasında camideydim ve dua edemeden çıktım. Eşim, panikle balkondan atlayarak, kurtulmak istemiş. Neyse ki çocuklar tutmuş" dedi.
Mahalle sakinlerinden Refika Top (60) ise yaşadıklarını, "Akşam namazı kıldığım sırada depreme yakalandım. Ne yapacağımızı bilemedik. Evlerimizde tekrar hasar oluştu. Bir aydır kötü durumdayız. Elimizden gelen hiçbir şey yok. Özellikle çocuklar çok korkuyor" diye anlattı.
Karakurt'ta 30 Ocak'ta 4 büyüklüğünde, 2 Şubat'ta da 4.4 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

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