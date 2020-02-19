Manisaspor-Çankaya Futbol Kulübü: 0-4

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STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Şevket Can Arslan (xx), Ahmet Oğuz Yılmaz (xx), Uğur Başdaş (xx)

MANİSASPOR: Kubilay (x) Yusuf (x), Umut (x), Enes Ok (x) (Dk. 46 Ömer Zeren x), Muhammed (xx), Cevdet (xx), Bilal (xx), Barış (x) (Dk. 46 Ömer Mang x), Emir (xx), Mert Bostancı (xx), Vahap (x) (Dk. 82 Mert Uygun)

ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: Mustafa Hoşoğlu (xx) Furkan (xxx), Mutlu (xx), Mustafa Koparan (xx) (Dk. 72 Ahmet xx), Mert (xx), Salih (xx), Dede (xxx), Serdar (xxx), Furkan (xx), Bilal (xx) (Dk. 46 Caner xx), Fatih (xxx) (Dk. 46 Bekir xx)

GOLLER: Dk. 23 ve Dk. 31 Fatih, Dk. 40 Furkan, Dk. 45 Serdar (Çankaya FK)

SARI KARTLAR: Umut, Yusuf (Manisaspor)TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup'ta son sırada yer alan Manisaspor, evinde Çankaya Futbol Kulübü'ne 4-0 yenilerek sıfır puanda kaldı. Konuk ekip ise bu sonuçla 31 puana yükseldi.

Başkent ekibinin gollerini 23 ve 31'inci dakikada Fatih, 40'ıncı dakikada Furkan, 45'inci dakikada ise Serdar kaydetti. Son 2 yılda 2 kez küme düşen Manisaspor, bitime 10 haftanın kaldığı ligde bu skorla amatöre gerilemeye bir adım daha yaklaştı.



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