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Müftü Ahmet Alim Efendi İmam Hatip Ortaokulu yeni binasına kavuştu

İHA

Müftü Ahmet Alim Efendi İmam Hatip Ortaokulu yeni binasına kavuştu

Yeni binasında eğitimöğretime başlayan Müftü Ahmet Alim Efendi Ortaokulunu ziyaret eden ziyaret eden Vali Ahmet Deniz, okulda incelemelerde bulundu, öğrencilerle sohbet ederek kitap hediye etti.
Daha önce Gediz Ortaokulu binasında eğitim gören Müftü Ahmet Alim Efendi Ortaokulunun 284 öğrencisi hafta başından itibaren 16 derslikli yeni binalarında eğitimöğretim görmeye başladı. Vali Ahmet Deniz, Vali Yardımcısı Abdullah Etil ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici eşliğinde okulu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Okul idarecilerinden bilgi alan Vali Deniz, öğretmenler odasında da eğitimcilerle bir araya geldi. Yeni okul binasının hayırlı olmasını dileyen Vali Deniz, yeni okul binaları ve mevcut okul binalarının modernizasyonu ile eğitimde nicelik sorununun büyük ölçüde aşıldığını söyledi. Nicelikte yakalanan başarıyı nitelikle de taçlandırmak istediklerini ifade eden Vali Deniz, “Öğretmenlerimize bu konuda önemli görevler düşüyor. Ziyaret ettiğimiz okullarda öğretmenlerimizin meslek sevgilerini gördükçe başarılı olacağımıza inancım artıyor. Okulda çocuklarımıza göstereceğimiz yakın ilginin yanı sıra ailelerini de sıkılıkla ziyaret ederek çocukların gelişimine onların da katkısını sağlamalıyız. Çocuklarımızın eğitimlerinin yanı sıra sanat, spor ve edebiyatla da ilgilenmesini istiyoruz. Bu kapsamda MANEP 2023 projelerini hayata geçirdik. Bu projeleri önemsiyoruz. Çocuklarımızı teknolojik bağımlılık veya diğer zararlı alışkanlıklardan spor, sanat ve kitapla koruyabiliriz. İstiyoruz ki iyi eğitim almış, dünyayı algılayan, sorgulayan, günün bilgisini yorumlayarak geleceğe yön veren milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler yetiştirelim” dedi.
Öğretmenlere kitap hediye eden Vali Deniz daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere bol bol kitap okumaları ve kitap okumayı hayatlarının bir parçası yapmaları tavsiyesinde bulunan Vali Deniz, ‘Manisa Her Yerde Okuyor’ projesi kapsamında öğrencilere kitap da hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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