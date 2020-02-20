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YORUM KURALLARINI OKUDUM

17 yaşında bilişim hizmetleri şirketini kurdu

DHA

- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 17 yaşındaki Semih Yaşa, 3 yıl önce başladığı grafik tasarım işinde kendisini geliştirerek ailesinin vasiliği altında şirket kurdu. Eğitim gördüğü okuldaki arkadaşlarına da ilham veren ve oluşturduğu müşteri portföyüyle dikkat çeken Yaşa, "Yaşıtlarıma hiç vakit kaybetmeden hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 17 yaşındaki Semih Yaşa, 3 yıl önce başladığı grafik tasarım işinde kendisini geliştirerek ailesinin vasiliği altında şirket kurdu. Eğitim gördüğü okuldaki arkadaşlarına da ilham veren ve oluşturduğu müşteri portföyüyle dikkat çeken Yaşa, "Yaşıtlarıma hiç vakit kaybetmeden hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye ediyorum" dedi.
Akhisar'da oturan ev kadını Sevim Yaşa (50) ile çiğ köfte dükkanı sahibi Arif Yaşa (48) çiftinin oğlu, özel lisede 11'nci sınıf öğrencisi Semih Yaşa, 14 yaşında hobi olarak başladığı web ve grafik tasarımda, internetten izlediği videolarla kendisini geliştirdi. Yaşa, 15 yaşında ilk müşterisini buldu. Gün geçtikçe müşteri ağını geliştiren Yaşa, şu an Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki 40 farklı müşterisine hizmet veriyor. Web tasarımı, sosyal medya yönetimi ve sosyal medyalarda kullanılmak üzere görsel hazırlama gibi seçeneklerle hizmet veren Yaşa, evinin bir odasında çalışmalarını sürdürüyor. Yaşa, 7 Ocak'ta Akhisar Vergi Dairesi'ne ailesi ile giderek onların vasiliğinden ve gerçek usul vergi diliminden yararlanıp, 'Mobidoktor Medya Reklam Bilişim Hizmetleri' şirketini kurdu. Öğretmenlerinden olumlu tepkiler alan Yaşa, okul arkadaşlarına da ilham verdi.
'KAZANCIM YAŞIMA GÖRE İYİ'
Lise sıralarında otururken hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Semih Yaşa, "14 yaşındayken bilgisayara çok ilgi duyuyordum. Buna bağlı olarak bazı programları araştırmaya başladım. Kendimi grafik tasarım sektörünün içinde buldum. Ancak çalışmak ve kendimi geliştirmek istediğim programlar ücretliydi. Ben bu programları almak için ailemden okulda harcamam için aldığım harçlıkların bir kısmını biriktirmeye başladım. 15 yaşımda profesyonel programları kullanmaya başlamıştım. Hem grafik tasarımı, hem de web yazılımı sektöründe birkaç müşteri buldum. Daha sonra müşteri ağımı geliştirdim. Kazancım yaşıma göre iyi. Şirket kurdum. Kurumsal olma yolunda ilerleyeceğim. Ancak bir yandan iyi, diğer yandan kötü. Arkadaşlarım geziyor, onlara ayak uyduramıyordum. Arkadaş çevremde kopukluklar oluştu. Yaşıtlarıma hiç vakit kaybetmeden hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye ediyorum" dedi.
'SEMİH'İN DESTEKÇİSİYİZ'
Semih'in eğitim gördüğü okulun müdürü Tuncay Özbek ise, "Semih okulumuzun başarılı öğrencileri arasında yer alıyor. Kendisinin girişimcilik ruhu bizi heyecanlandırıyor. Semih, hem derslerini çalışıyor, hem okul sonrası ticaretle uğraşıyor. Kendisin tebrik ediyorum" diye konuştu.
Semih Yaşa'nın tarih öğretmeni Sibel Zekiye Yeğin ise, "Semih'in bilime, bilgisayara olan ilgisi onun şirketini kurmasına vesile oldu. Kendisi aynı zamanda bizim okulumuzda proje sorumlusu. Okulumuzda büyük destekçimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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