Eğlenerek spor yapıyorlar

Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi’nde form tutmak için spor yapan kadınlar, hemcinslerini spor yapmaya davet ederken, kendilerine güzel ve rahat bir ortamda eğlenerek spor yapma imkanı sağlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür etti.

Şehzadeler’de yaşayan kadınların rahat bir ortamda spor yapabilmeleri için 2015 yılında hizmete sokulan Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi, büyük ilgi görüyor. Form tutmak isteyen kadınların vazgeçilmez adresleri arasında yer alan spor merkezi, 2020 yılı kış döneminde 70 üyesine gönüllerince spor yapabilme imkanı sunuyor. Üye kadınlar, eğitmenleri Mürevvet Kaya eşliğinde kardio, aerobik, fitness, step ve plates yapıyor. Bütün kadınları merkezlerine beklediklerini ifade eden Kaya, “Merkezimizde aylık ve üç aylık dönemler halinde kayıtlarımız mevcut. Haftada üç gün üyelerimiz ile birlikte günde 1,5 saatlik çalışmalar yapıyoruz. Spor demek sağlık demektir. Sağlıklı bir yaşam için bütün kadınlarımızı merkezimize spor yapmaya bekliyoruz.” şeklinde konuştu.



“Eğlenerek spor yapıyoruz”

Spor merkezine 6 aydır devam eden ve son derece memnun olduğunu dile getiren üyelerden Gülşen Özavcı ise hemcinslerini merkezde spor yapmaya davet ederek, “6 aydır burada spor yapıyorum ve son derece memnunum. Burada sadece spor yapmıyor aynı zamanda hem sosyalleşiyor hem de eğleniyoruz. Eğlenerek spor yapıyoruz ve bu psikolojimiz için de son derece iyi oluyor. Bize bu imkanı tanıyan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür ediyoruz. Kadınlarımız mutlaka gelsinler ve bu hizmetten onlar da yararlansınlar.” şeklinde konuştu.

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