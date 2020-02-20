Eğlenerek spor yapıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eğlenerek spor yapıyorlar

İHA

Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi'nde form tutmak için spor yapan kadınlar, hemcinslerini spor yapmaya davet ederken, kendilerine güzel ve rahat bir ortamda eğlenerek spor yapma imkanı sağlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür etti.

Eğlenerek spor yapıyorlar

Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi’nde form tutmak için spor yapan kadınlar, hemcinslerini spor yapmaya davet ederken, kendilerine güzel ve rahat bir ortamda eğlenerek spor yapma imkanı sağlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür etti.
Şehzadeler’de yaşayan kadınların rahat bir ortamda spor yapabilmeleri için 2015 yılında hizmete sokulan Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi, büyük ilgi görüyor. Form tutmak isteyen kadınların vazgeçilmez adresleri arasında yer alan spor merkezi, 2020 yılı kış döneminde 70 üyesine gönüllerince spor yapabilme imkanı sunuyor. Üye kadınlar, eğitmenleri Mürevvet Kaya eşliğinde kardio, aerobik, fitness, step ve plates yapıyor. Bütün kadınları merkezlerine beklediklerini ifade eden Kaya, “Merkezimizde aylık ve üç aylık dönemler halinde kayıtlarımız mevcut. Haftada üç gün üyelerimiz ile birlikte günde 1,5 saatlik çalışmalar yapıyoruz. Spor demek sağlık demektir. Sağlıklı bir yaşam için bütün kadınlarımızı merkezimize spor yapmaya bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Eğlenerek spor yapıyoruz”
Spor merkezine 6 aydır devam eden ve son derece memnun olduğunu dile getiren üyelerden Gülşen Özavcı ise hemcinslerini merkezde spor yapmaya davet ederek, “6 aydır burada spor yapıyorum ve son derece memnunum. Burada sadece spor yapmıyor aynı zamanda hem sosyalleşiyor hem de eğleniyoruz. Eğlenerek spor yapıyoruz ve bu psikolojimiz için de son derece iyi oluyor. Bize bu imkanı tanıyan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür ediyoruz. Kadınlarımız mutlaka gelsinler ve bu hizmetten onlar da yararlansınlar.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Salihli Kapancıspor süper amatöre yükselişini kutladı
YEREL HABERLER Salihli Kapancıspor süper amatöre yükselişini kutladı
Okulda irmik helvası yapılıp tanıtımı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Okulda irmik helvası yapılıp tanıtımı ...
Salihli’de kış konseri mest etti
YEREL HABERLER Salihli’de kış konseri mest etti
17 yaşında bilişim hizmetleri şirketini kurdu
YEREL HABERLER 17 yaşında bilişim hizmetleri şirketini kurdu
Uzmanlar: Deprem fırtınası büyük depremin önüne geçebilir
YEREL HABERLER Uzmanlar: Deprem fırtınası büyük depremin önüne ...
Deprem uzmanları depremlerle sarsılan Akhisar'da konuştu 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir: "Çok fazla deprem fırtınası olduğunda çok büyük bir depremin önüne geçebilir” "Doğada biz önce fayı tanıyacağız, nereden geçiyor ne yapıyor ne ediyor diye ona göre o faya göre yerleşmemiz gerekiyor. O şekilde yerleştiğimiz zaman ne binamız yıkılır ne de zarar görürüz"
YEREL HABERLER Deprem uzmanları depremlerle sarsılan Akhisar'da ...
Müftü Ahmet Alim Efendi İmam Hatip Ortaokulu yeni binasına kavuştu
YEREL HABERLER Müftü Ahmet Alim Efendi İmam Hatip Ortaokulu yeni ...
Toprak yol çöktü, kamyon yan yattı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Toprak yol çöktü, kamyon yan yattı: 2 yaralı
Ali Rıza Çevik Ortaokulu velileri 80 ünite kan bağışladı
YEREL HABERLER Ali Rıza Çevik Ortaokulu velileri 80 ünite kan ...
İmam hatipli kızlardan savaş mağdurlarına un yardımı
YEREL HABERLER İmam hatipli kızlardan savaş mağdurlarına un yardımı
Somaspor-Nazilli Belediyespor: 0-0
YEREL HABERLER Somaspor-Nazilli Belediyespor: 0-0
Manisa'da kaldırım ve duraklara park edenlere ceza yağıyor
YEREL HABERLER Manisa'da kaldırım ve duraklara park edenlere ceza ...
Manisaspor-Çankaya Futbol Kulübü: 0-4
YEREL HABERLER Manisaspor-Çankaya Futbol Kulübü: 0-4
TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 - Çankaya FK: 4
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 - Çankaya FK: 4
Kırkağaç'taki deprem anı kamerada Marketten önce kedi, sonra vatandaşlar kendilerini dışarıya attı
YEREL HABERLER Kırkağaç'taki deprem anı kamerada Marketten önce ...
Depremde zaman durdu büyük korku yaşadı Yaşlı kadın namaz kılarken depreme yakalandı emekleyerek kendini dışarı attı Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi'nde meydana gelen depremde duvarı patlayan yaşlı kadın duran saatinin önünde o anları anlattı
YEREL HABERLER Depremde zaman durdu büyük korku yaşadı Yaşlı kadın ...
Tam her şey bitti derken yeniden kabusu yaşadılar Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından yeni yeni korkularını yenmeye başlayan vatandaşlar yeniden korkuyu yaşadı Depremin merkez üssü Kırkağaç’ın Karakurt Mahallesi'ndeki vatandaşlar korkudan çocuklarını okula göndermedi
YEREL HABERLER Tam her şey bitti derken yeniden kabusu ...
Yunusemre'de deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
YEREL HABERLER Yunusemre'de deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
Kadınların emeği Alaşehir'e değer katacak
YEREL HABERLER Kadınların emeği Alaşehir'e değer katacak
Manisa'da 28 günde 3 bin 774 deprem kaydedildi
YEREL HABERLER Manisa'da 28 günde 3 bin 774 deprem kaydedildi
Şehzadeler'in sosyal belediyeciliği tez konusu oldu
YEREL HABERLER Şehzadeler'in sosyal belediyeciliği tez konusu oldu
Manisa'da depremden korkanlar geceyi çadırda geçirdi
YEREL HABERLER Manisa'da depremden korkanlar geceyi çadırda geçirdi
100'üncü güne coşkulu kutlama
YEREL HABERLER 100'üncü güne coşkulu kutlama
Liseli öğrencilerin projesine 18 bin TL'lik hibe desteği
YEREL HABERLER Liseli öğrencilerin projesine 18 bin TL'lik hibe ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X