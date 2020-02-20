Öner ve ekibi Ahmetli’de eğitim camiasıyla buluştu

MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ahmetli ilçesini ziyaret ederek eğitim camiasıyla buluştu.

EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, okul ve kurumları ziyaret ederek kurum idarecilerinin ve eğitim çalışanlarının taleplerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi. Yapılan değerlendirme toplantılarında eğitim çalışanları beklenti ve sıkıntılarını iletti.

Planlanan program kapsamında ilk olarak Ahmetli İlçe Milli Eğitim Müdürü Cendel Akçay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu. İlçe Milli Eğitim ziyareti sırasında çalışanlarla bir araya gelen Öner, çalışanların taleplerini dinledi. Ziyaretlerin arkasından okullara geçerek, özellikle öğretmenler odasında tüm eğitim çalışanları ile bir araya gelindi.

Gerçekleştirilen ziyaretler sonrasında EğitimBirSen Ahmetli İlçe Yönetimi, okul temsilcileri ve üyelerle gerçekleştirilen toplantıda konuşan Öner, “EğitimBirSen iyiliğe, doğruluğa ve adalete çağıranların, sendikası için ter akıtanların, adanmışların, sendikal aklı sendikal ahlakla buluşturanların, emeği, ekmeği aziz bilenlerin, özlük ve özgürlük mücadelesi verenlerin sendikasıdır.” dedi.

Özgürlükleri artırmanın, adaleti hakim kılmanın mücadelesini verdiklerini dile getiren Öner, “Biz, makamdan ve masadan değil, alın teri dökülen mekândan ve emekçilerin bulunduğu sahadan sendikacılık yapıyoruz. Bugünden geçmişe, zirveden yola çıktığımız ilk yere, yolculuğa başladığımız ilk güne bakıldığında, herkesin gördüğü emektir, erdemdir, halis niyet ve gayrettir. Bizler de ilk adımı atan öncülerimiz gibi, zirveden yeni ufukları, yeni ufuklardan yeni umutları hedefledik. ‘Yerimiz zirve, yönümüz ufuk, yolumuz yeni umutlardır’ dedik. Bizi diri tutan itirazlarımız, muhalif damarımız, mücadele azmimizdir. Bizi değerli kılan, mücadele ruhuyla kazandırdıklarımız, hakkı ve hakikati haykırmamızdır.” şeklinde konuştu.



“Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyüktür”

“Bir milyonu aşkın eğitim camiasının cüssesi kadar sorunları, beklentileri, itirazları, umutları da büyüktür. EğitimBirSen olarak, cüssemiz kadar yükümüz ve yükümlülüğümüz de büyüktür” diyen Öner, “Üyelerimizin, kamu görevlilerinin, eğitim çalışanlarının, eğitim sisteminin, öğrenci ve velilerinin, okuldaki hizmetlinin, ilçe millî eğitim müdürlüğündeki şefin, memurun, üniversitelerdeki akademisyenlerin, idari personelin bütün beklenti, itiraz, talep yükü bizdedir. Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak, dün olduğu gibi bugün de yarın da çözümleri önerme, talepleri dillendirme, kazanımları artırma, sorunları azaltma mücadelemiz devam edecek. Millî Eğitim Bakanlığı’nı ve eğitim politikasını, eğitim bürokrasisini, YÖK’ü ve kararlarını, rektörlerin yanlış icraatını tartışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.



“Ahmetli’den memnun ayrılıyoruz”

Ahmetli’de gerçekleştirdikleri ziyaretlerin ve görüşmelerin verimli geçtiğini söyleyen Mesut Öner, “Ahmetli ziyaretimiz kapsamında okullarımızı ziyaret ederek üyelerimizle bir araya geldik. Sıkıntılarını, taleplerini ve çözüm önerilerini aldık. İlçe yönetimimiz ve kurum temsilcilerimizle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduk. Ziyaretimizde bizi en güzel şekilde ağırlayan İlçe Temsilcimiz Recep Özbay başta olmak üzere ilçe yönetimimize, okul yöneticilerimize, okul temsilcilerimize ve üyelerimize tek tek teşekkür ediyorum.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren EğitimBirSen Ahmetli İlçe Temsilcisi Recep Özbay ise şunları söyledi: “EğitimBirSen Manisa Şube Başkanımız Mesut Öner ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmetli ilçemizi ziyaret ettiler. Kurum ve okullarımızı ziyaret ederek eğitim çalışanlarının sorunlarını ilk elden dinlediler. Son olarak hep beraber ziyaret edemediğimiz okul müdürü ve okul temsilcilerimizle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduk. Ziyaretlerinden dolayı İl Başkanımız Mesut Öner ve yönetim kurulu üyelerine, üyelerimiz adına teşekkür ediyorum.”

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