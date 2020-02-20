Step Aerobikte Manisa şampiyonu oldular

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Step Aerobik yarışmasında Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu Yıldız Kızlar Step Aerobik Takımı Manisa şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyon öğrenciler, Step Aerobik Türkiye finalinde Manisa’yı temsil etme hakkını da elde etmiş oldu.

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu Yıldız Kızlar Step Aerobik Yarışmasında Manisa birincisi oldu. Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu Beden Eğitimi öğretmenleri Zeliha Baykal Aydın ve Yasemin Civan tarafından yarışmaya hazırlanan öğrenciler Manisa’yı Türkiye finalinde temsil etme hakkını da elde etti. Yıldız Kızlar Step Aerobik takımında yer alan Abide Senem Mertsoylu, Ayşe Sert, Büşra Kökçel, Ceren Aytaçlı, Fatma Nur Yıldız, Gözde Su Çelikler, Melek Yağmur Temizyürek ve Rümeysa Urlu isimli öğrencilerin takım halinde kazandıkları Manisa birinciliği okulda da sevinçle karşılandı. Öğrenciler, 22 Mart’ta yapılacak olan Türkiye Finali Step Aerobik Yarışmalarında Manisa’yı ve okullarını temsil edecekler.

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