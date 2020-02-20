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Fırat Çakıroğlu, ölümünün 5. yılında Salihli’de anıldı

İHA

2015 yılında Ege Üniversitesinde çıkan olaylarda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün beşinci yıl dönümünde Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen lokma hayrı ile anıldı.

Fırat Çakıroğlu, ölümünün 5. yılında Salihli’de anıldı

2015 yılında Ege Üniversitesinde çıkan olaylarda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün beşinci yıl dönümünde Manisa’nın Salihli ilçesindeki Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen lokma hayrı ile anıldı.
Salihli Ülkü Ocakları tarafından Türk Ocakları Meydanı’nda gerçekleştirilen anma programında Çakıroğlu anısına lokma hayrı yapılırken, ayrıca Çakıroğlu’nun bulunduğu fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.
Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Ülkücü davaya gönül veren Ege Üniversitesi’nde hain bir saldırıda kaybettiğimiz değerli kardeşimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun şehadetinin bugün 5. yıl dönümündeyiz. Onu ve yaşanan hain saldırıyı asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.” dedi.
Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına her yıl olduğu gibi bu yılda lokma hayrı yaptıklarını belirten Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk, “Bugün ülkücü kardeşimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun şehadetinin 5. yıl dönümündeyiz. Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu vefatının yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Salihli Ülkü Ocakları olarak Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimiz ve tüm şehitlerimiz anısına lokma hayrı yapıp dua ettik. Ülküdaşımız, şehidimiz, Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na Cenabı Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.
Lokma hayrı ve fotoğraf sergisine Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, parti ve ocak mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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