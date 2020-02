Manisa’da henüz 5 yaşındayken, asperger hastalığı teşhisi konulan ortaokul öğrencisi Taha Arben Vurgun, çizdiği karikatürlerle hastalığın olumsuz etkilerini geride bıraktı.

Manisa’da, henüz 5 yaşında iken sosyal etkileşimde zorluklar ve sınırlı, stereotipik ilgi ve etkinliklerle tanımlanan otistik spektrum bozukluklarından olan asperger sendromu (AS) teşhisi konulan Taha Arben Vurgun (10) çizdiği karikatürlerle hastalığını yendi. 5 yıldır, hayal dünyasının kahramanlarını kağıda döken Taha, çizdikleriyle usta karikatüristlere taş çıkartıyor. Manisa Çağatay Uluçay İlkokulunda okuyan ve aynı zamanda Manisa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Taha, hayal dünyasındaki kahramanlarının yanı sıra çizdiği komik tiplemelerin karikatürleriyle de kendine hayran bırakıyor. Ailesinin de desteğiyle Türkiye’nin en ünlü karikatüristleriyle çizim yapma şansı yakalayan Taha’nın en büyük hayali, kahramanını kendisi belirlediği, kendisinin yazıp çizdiği, insanların beynindeki kötü düşünceleri silen ‘Dr. Alzheimer’ kitabını çıkarmak.

Hastalığını ilk duyduğunda üzüldüğünü fakat hiç yılmadığını dile getiren Taha Arben Vurgun, “5 yaşında resim yapmaya başladım. İzlediğim kliplerdeki adamları çiziyordum. Küçük küçük insanlar yapmaya başladım. Ondan sonra annemin izlediği bir programdan esinlendim, aklıma Dr. Alzheimer diye bir fikir geldi. O gün dedim ki benim neden süper bir kahramanım olmasın. Alzaymır özelliğini öğrendikten sonra kendime bir süper kahraman yaptım. İsmini Dr. Alzheimer koydum. Ben hasta olduğumu hiçbir zaman düşünmemiştim. Asperger hastası olduğumu duyunca biraz üzüldüm. Sonradan hastalık beni hiç yıldırmadı. Hollywood’da en büyük kahramanların stüdyosu var. Ben süper kahramanları çok severim. Süper kahramanım olmasından dolayı da bir süper kahramanımın olmasını düşünmüştüm. En büyük hayallerimden biri Hollywood’a giderek, oradaki süper kahramanlarını oluşturanlar ile tanışmak. Dediğim gibi hastalığımı ilk duyunca üzülmüştüm ve hastalığımı aşamayacağımı düşünmüştüm. Karikatür çizimi ve arkadaşlarımın da yardımıyla bu hastalığımı aştım” diye konuştu.



En ünlü karikatüristle çizim yaptı

Taha’nın en büyük destekçilerinden biri olan baba Sözer Vurgun, Taha’nın iyi bir sanatçı, iyi bir karikatürist olması yönünde ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Sözer Vurgun, şöyle devam etti:

“Taha arkadaşlarına göre farklı bir çocuk. Onun bu farklılığını biz 5 yaşında fark ettik. Bunda bir rahatsızlık olduğunu öğrendik. Bu rahatsızlık asperger sendromuydu. Asperger hastalığının özelliğini bilmediğimizden dolayı otistik spektrum bozukluklarından dediklerinde inanılmaz üzülmüştük. Bu işin içinden nasıl çıkacağımızı düşünüyorduk. Bu tarz çocukların en büyük sıkıntısı sosyalleşme anlamında oluyor. Eğitim hayatına başladığında da biz bunun sıkıntısını yaşamaya başladık. Taha kendi iç dünyasında hayal ettiği karakterleri çizmeye başlamıştı ve çizdikleri inanılmaz farklı karakterlerdi. Bu sırada hayal dünyasının çok zengin olduğunu fark ettik. Toplumla ve arkadaşlarıyla kaynaşabilmesi için karikatür üzerinden gideceğimizi düşündük. Elimizden gelen her şeyi karikatür yapması için sarf ettim. Onu Türkiye’deki en ünlü karikatüristlerle tanıştırdım. Onun hayalindeki kişi neyse onlarla beraber gittik. Türkiye’deki en ünlü karikatüristlerle birlikte çizimler yaptı. Taha’nın çizimlerini onlar yorumladı, onlar Taha’nın çizimlerini yorumladı. Birbirlerine kitaplarını hediye ettiler. Şuan Taha çok daha iyi durumda. Çizdiği karikatürler de her geçen gün çok daha iyi duruma geliyor. Bizim için karikatür ile beraber arkadaşları ve toplumla kaynaşması çok daha önemliydi. Buğun burada ilk sergisini açtı. Ailesi olarak çok mutluyuz. Hayal dünyası olarak zengin ki kafasında birden çok kitap projesi var. Ama en çok istediği Dr. Alzheimer’in bir kitabını yapmak. Ailece iyi bir sanatçı iyi bir karikatürist olması yönünde elimizden geleni yapacağız. Bugün sadece eliyle çizmiyor. Bazı çizimlerini bilgisayar ve tablet üzerinden de yapmaya başladı. İleriki dönemde teknolojiye daha da hakim olduğu için teknolojik anlamda bazı çizimleri yaptığında belki de daha mutlu olacak” diye konuştu.



“O hastanenin duvarları sanki bizim üzerimize yıkılıyordu”

Son olarak ailelere tavsiyede bulunan baba Vurgun, “Biz hastalığı ilk öğrendiğimiz zaman gerçekten o hastanenin duvarları sanki bizim üzerimize yıkılıyordu. Çok iyi hatırlıyorum. Doktor 16.00 gibi bize söyledi. Biz 21.00’e kadar o hastaneden ayrılamamışız. Eşimle beraber duvar dibine çökmüşüz. Yani bir anda hastalık söyleniyor ve çok fazla bilgi sahibi değilsiniz. Bir anda çocuğunuzla ilgili bütün geleceği sanki o anda unutuyorsunuz. Ama şuan çocuğumuzla geldiğimiz nokta inanılmaz. Toplumsal anlamda toplum ile kaynaştı. Manisa’da ilk kez bir çocuk, karikatür sergisi açtı. Benim ailelere tavsiyem şu, muhakkak bu çocukların ilerleyebileceği bir alan var. Sadece şu önemli. Her çok farklı zamanda öğreniyor. Kimisinin öğrenme aralığı uzun kimisinin kısa ama bütün çocuklar öğreniyor. Lütfen aileler çocuklarını bırakmasınlar, ilgilenmeye devam etsinler” diye konuştu.

Taha, çizdiği karikatürleri, alışveriş merkezinde sanat severlerle buluşturdu.

