Manisa'da ağır hasarlı evlerin yıkımı devam ediyor

22 Ocak Perşembe günü merkez üssü Akhisar'ın Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki deprem ile başlayan daha sonra Kırkağaç'ın Karakurt Mahallesinde meydana gelen 4.8 ve 5.2 büyüklüğündeki depremlerinin ardından ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor.

Manisa'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar büyük korku yaşamaya devam ederken, bir çok yapıda hasar meydana geldi. Yaşanan depremlerin ardından Kırkağaç'ın Karakurt Mahallesinde 6 ağır hasarlı, 162 hafif hasarlı ev bulunuyor. Karakurt Mahallesinde ağır hasarlı evlerin yıkımına başlanırken dün Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri Karakurt Mahallesinde yıkım çalışmalarına başladı.

Karakurt Mahalle Muhtarı İdris Kat, "Meydana gelen depremlerde ağır hasar gören 6 evimiz bulunmaktaydı. Bunların yıkım işlemlerine başladık. Yaklaşık 1 hafta sonra ağır hasarlı evlerin yıkımını tamamlamayı düşünüyoruz." dedi.

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