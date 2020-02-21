İstiklal Harbi Kaymakamı Akıncı'nın 1 asırlık emanetleri sergilenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İstiklal Harbi Kaymakamı Akıncı'nın 1 asırlık emanetleri sergilenecek

İHA

Manisa'nın Demirci ilçesinde kurtuluş savaşı yıllarında verdiği mücadeleyle düşmana karşı koyan Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı'nın silahları ve fotoğrafları yeni Hükümet Konağında kurulacak Kahramanlık Köşesinde sergilenecek.

İstiklal Harbi Kaymakamı Akıncı'nın 1 asırlık emanetleri sergilenecek

Manisa'nın Demirci ilçesinde kurtuluş savaşı yıllarında verdiği mücadeleyle düşmana karşı koyan Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı'nın silahları ve fotoğrafları yeni Hükümet Konağında kurulacak Kahramanlık Köşesinde sergilenecek.
Demirci'de 25 Aralık 1920 yılında başladığı Kaymakamlık görevi boyunca hem idari görevini sürdüren İbrahim Ethem Akıncı, bölgenin düşmandan kurtulması içinde kurduğu Demirci Akıncıları müfrezesi ile İstiklal Harbinde bölgenin sembolleşen bir ismi haline geldi. Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı'nın 1 asır önce düşmana karşı kullandığı tüfekler, mermiler ve fotoğraflardan oluşan emanetleri Belediye Başkanı Selami Selçuk tarafından oğlu Av. Burhan Cahit Akıncı'dan İstanbul'daki evinde teslim alındı. Demirci Kaymakamlığı tarafından yeni hükümet konağı girişine kurulacak Demirci Akıncıları Kahramanlık Köşesinde Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı'nın 1 asırlık emanetleri öğrencilerin halkın görmesi amacıyla sergilenecek.
El halı dokumacılığı ile ünlenen Demirci, Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı'nın ilçede görev yaptığı esnada özel olarak dokuduğu Demirci halısı da, kurulacak olan kahramanlık köşesinde ilçe halkının beğenisine sunulacak.
Yapılan çalışmanın Demirci'nin tarihi açısında çok önemli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Selami Selçuk yaptığı, "Demirci'nin efsane kaymakamı, düşmana verdiği mücadele ile gönüllere taht kuran Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı'nın 1 asır önce kullandığı silahlar ve emanetleri yıllar sonra görev yaptığı ilçede halkın ve öğrencilerin görmesi amacıyla sergilenecek olması mutluluk verici." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

15 gündür kayıp zihinsel engelli kadın ölü bulundu
YEREL HABERLER 15 gündür kayıp zihinsel engelli kadın ölü bulundu
Akhisarspor seri istiyor
YEREL HABERLER Akhisarspor seri istiyor
Esnaftan bozuk yol tepkisi Defalarca başvurdular, sonuç çıkmayınca, bozuk yolu kendileri yaptılar
YEREL HABERLER Esnaftan bozuk yol tepkisi Defalarca başvurdular, ...
Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı evinde son maçına çıkıyor
YEREL HABERLER Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı evinde son ...
Çocukların masal kahramanlarıyla buluşması hayvanlara umut olacak
YEREL HABERLER Çocukların masal kahramanlarıyla buluşması hayvanlara ...
Manisa'da ağır hasarlı evlerin yıkımı devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa'da ağır hasarlı evlerin yıkımı devam ediyor
Aylarca ertelediği ameliyatını oldu, depreme yakalandı Üç ay boyunca ayağının üstünde basmam adı gereken genç çadırda yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Aylarca ertelediği ameliyatını oldu, depreme ...
Zeki Müren şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattılar
YEREL HABERLER Zeki Müren şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattılar
(Özel) Asperger hastalığını çizdiği karikatürlerle yendi Çizdiği karikatürleri alışveriş merkezinde sergileyen Taha Arben Vurgun: “Hastalığımı ilk duyunca üzülmüştüm ve hastalığımı aşamayacağımı düşünmüştüm. Karikatür çizimi ve arkadaşlarımın da yardımıyla bu hastalığımı aştım” Ailelere tavsiyede bulunan baba Sözer Vurgun: “Muhakkak bu çocukların ilerleyebileceği bir alan var" "Kimisinin öğrenme aralığı uzun kimisinin kısa ama bütün çocuklar öğreniyor. Lütfen aileler çocuklarını bırakmasınlar, ilgilenmeye devam etsinler”
YEREL HABERLER (Özel) Asperger hastalığını çizdiği karikatürlerle ...
Hazırladıkları projeyle Yuntdağı'ndaki çocuklara tiyatroyu sevdirecekler
YEREL HABERLER Hazırladıkları projeyle Yuntdağı'ndaki çocuklara ...
Çanakkale ruhu MER Koleji'nde
YEREL HABERLER Çanakkale ruhu MER Koleji'nde
Kayıp kadının cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp kadının cesedi bulundu
Manisa’da jeotermal kaynaklı teknolojik sera çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa’da jeotermal kaynaklı teknolojik sera ...
Fırat Çakıroğlu, ölümünün 5. yılında Salihli’de anıldı
YEREL HABERLER Fırat Çakıroğlu, ölümünün 5. yılında Salihli’de ...
Göç ve göçmenlik olguları Turgutlu'da anlatıldı
YEREL HABERLER Göç ve göçmenlik olguları Turgutlu'da anlatıldı
Manisa’da 20.02.2020 bereketi
YEREL HABERLER Manisa’da 20.02.2020 bereketi
Vali Deniz ilçelerin sorunlarını yerinde tespit ediyor
YEREL HABERLER Vali Deniz ilçelerin sorunlarını yerinde tespit ...
Step Aerobikte Manisa şampiyonu oldular
YEREL HABERLER Step Aerobikte Manisa şampiyonu oldular
Depremde hasar gören caminin minaresi ekipler tarafından yıkıldı
YEREL HABERLER Depremde hasar gören caminin minaresi ekipler ...
Yabancı öğrenciler Türk el sanatlarını öğrendi
YEREL HABERLER Yabancı öğrenciler Türk el sanatlarını öğrendi
Öner ve ekibi Ahmetli’de eğitim camiasıyla buluştu
YEREL HABERLER Öner ve ekibi Ahmetli’de eğitim camiasıyla buluştu
Manisa’daki depremde ağır hasar gören yapıların yıkımı devam ediyor Depremde zarar gören iki caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı
YEREL HABERLER Manisa’daki depremde ağır hasar gören yapıların ...
Yunusemreli wushucular Türkiye şampiyonasına katılacak
YEREL HABERLER Yunusemreli wushucular Türkiye şampiyonasına ...
Veliler depreme hazırlandı
YEREL HABERLER Veliler depreme hazırlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X