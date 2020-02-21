Mektebim Koleji Manisa Kampüsü yoluna MER Koleji olarak devam edecek

20182019 eğitim öğretim yılında iş ortaklığı (Franchise) sözleşmesi imzalayarak Mektebim Koleji(Mektebim Eğitim Kurumları TİC. A.Ş) çatısı altında eğitim yolculuğuna başlayan Manisa Kampüsü, Mart 2020 itibariyle faaliyetlerine MER Koleji (EMS Group) olarak yoluna devam edecek.

MER (Modern Eğitimin Rotası) Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Mermer isim değişikliğini yayımladığı bir duyuru ile kamuoyuyla paylaşarak bundan sonraki hedeflerinin önce Manisa’da ardından da tüm Türkiye’de MER Koleji olarak büyüyerek devam etmek olduğunu belirtti.

MER Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Mermer imzasıyla yayımlanan duyuruda, “20182019 eğitim öğretim yılında iş ortaklığı (Franchise) sözleşmesi imzalayarak Mektebim Koleji (Mektebim Eğitim Kurumları Tic. A.Ş) çatısı altında eğitim yolculuğuna başlayan Manisa Kampüsü, Mart 2020 itibariyle faaliyetlerine MER Koleji (EMS Group) olarak devam edecektir. Manisa Kampüsü için inanarak ve severek yürütülen bu iş birliği, Mektebim Koleji (Mektebim Eğitim Kurumları Tic. A.Ş.) ve MER koleji (EMS Group) Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle alınan karar ile sona erdirilmiş ve kampüs faaliyetlerine MER Koleji Manisa Kampüsü olarak devam etme kararı alınmıştır. Manisa ve ardından tüm Türkiye’de büyümek hedefiyle yeni eğitim hayatına başlayacak olan MER Koleji, modern eğitimin rotası olmak, vatanını, milletini, bayrağını seven, geleceğin liderlerini yetiştirmek, 21. yüzyılın gereklilikleri doğrultusunda önce değişime ayak uyduracak, sonra değişimi gerçekleştirecek, hızla yenilenen, yorumlayan, düşünen, üreten, sorgulayan, duyarlı, farkındalığı gelişmiş, problem çözebilen, çok bilgi yüklenmiş değil, çok beceri edinmiş bireyler yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Kendi binasında başta kurucu temsilcisiKampüs Müdürü Mehmet Kanca olmak üzere güçlü akademik kadrosuyla yoluna devam edecek olan MER Koleji olarak, açıldığı günden bugüne bizlere isim haklarını vererek eğitim öğretim faaliyetlerine ciddi katkı sağlayan Mektebim Koleji’ne teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Mektebim Koleji markasından MER Koleji markasına devredilen eğitim sürecinin öğrencilerimize, velilerimize ve Manisa’nın eğitim dünyasına hayırlı uğurlu olmasını dileriz.”

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