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Manisa'da aktif lisanslı sporcu sayısı artacak

İHA

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 'Spor Şehri Manisa' projesi kapsamında aktif lisanslı sporcu sayısının artırılması amacıyla Manisa'da faaliyet gösteren kulüplere ziyaretler gerçekleştiriyor.

Manisa'da aktif lisanslı sporcu sayısı artacak

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ‘Spor Şehri Manisa’ projesi kapsamında aktif lisanslı sporcu sayısının artırılması amacıyla Manisa'da faaliyet gösteren kulüplere ziyaretler gerçekleştiriyor.
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sicil Lisans ve Spor Kulüpleri Birimi Şube Müdürü Güler Tuğan, amatör spor kulüpleri ziyaretlerine başladı. Ziyaretlerden ilki Maltaspor ve Lalelispor kulüplerine gerçekleştirildi. Maltaspor Kulüp Başkanı Bayram Kokulu ve Lalelispor Kulüp Başkanı Bülent Kanik ile görüşülerek fikir ve talepleri alındı. Ziyaretlerde, yapılabilecek ortak çalışmalar görüşüldü. Ziyaretlerin anısına her iki kulüp başkanına Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Türk Bayrağı hediye edildi.

Öztürk: "Amatör spor kulüplerimiz, sporumuzun temel taşıdır"
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde, Manisa Valiliği öncülüğünde Manisa'yı Spor Şehri yapmak için projeler ürettiklerini belirten Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, amatör spor kulüplerinin Türk sporunun temel taşı olduğunu söyledi. Çocuk ve gençleri sporla buluşturmayı planladıklarını kaydeden Öztürk, "Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sporu tabana yayma hedefi, Valimiz Ahmet Deniz'in ilimizde aktif lisanslı sporcu sayısının artırılmasına yönelik hassasiyeti ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Spor Şehri Manisa projemiz kapsamında kulüplerimizle iletişimi pekiştirmek, spor kulüplerinin mevcut sorunlarını anlamak ve gidermek, kulüpler için daha verimli bir çalışma ortamı oluşturabilmek, yeni yayınlanan ‘Sporcu Lisans Vize ve Transfer Yönetmeliği’ konusunda bilgilendirme yapabilmek, aktif lisanslı sporcu sayısını artırabilmek, sporda şiddeti önleyici tedbirler konusunda karşılıklı çalışma yapabilmek amacıyla ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Sporumuzun temel taşı olan amatör spor kulüplerimiz desteklenmeyi hak ediyor. Çocuk ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması ve spora kazandırılması için fedakarca hizmet veriyorlar. Sporun tabana yayılması adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Tesisleşmede de önemli gelişmeler var. Mevcut modern tesislerimizin yanına yenilerini eklemeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda tüm Manisa halkını branşı ne olursa olsun spor yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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