30 Ekim 2018 tarihinde Türkiye'nin 7. şehir hastanesi olarak hizmet vermeye başlayan ve hizmette 16 ayı geride bırakan 558 yataklı Manisa Şehir Hastanesinde bugüne kadar 1 milyon 340 bin 194 vatandaşın polikliniklerden hizmet aldığı, 438 bin 55 vatandaşın da acil serviste tedavi edildiği açıklandı.

Yaklaşık 16 ay önce Türkiye’nin 7. şehir hastanesi olarak açılan 558 yataklı Manisa Şehir Hastanesine bugüne kadar 2 milyona yakın vatandaşın tedavi için başvurduğu öğrenildi.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, hizmete başlamalarının ardından geçen dikleri 16 ayda güzel işlere imza attıklarını söyledi. Bugüne kadar 1 milyon 340 bin 194 poliklinik hastasına hizmet verdiklerini kaydeden Saka, "46 bin 165 hasta, hastanemizde yatarak tedavi gördü. 438 bin 55 kişi acil servislerimize başvurarak tedavi alma imkanı oldu. 24 bin 379 hastamız ameliyat edildi. 3 bin 812 doğum gerçekleşti. 5 bin 640 anjiyo yapıldı ve 285'te By Pass ameliyatı gerçekleştirildi. Bu rakamlar gerçekten çok ciddi rakamlardır. Hem çalışanlarımız açısından hem de hastaneden tedavi olan hastalar açısından memnuniyet oranlarımız gerçekten çok yüksek. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Geri dönüşler çok olumlu. Hep daha iyisini yapmak için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ekibimiz iyi, çalışan arkadaşlarımız gayretli. Açılışımız sıkıntılı oldu ama 300 hemşire ile başladık. 600'lere çıktık. 3 olan çocuk hekimi sayısı 15'e çıktı. Bunların hepsi nereden nereye geldiğimizin bir göstergesidir. Burada Manisa İl Sağlık Müdürümüzü Necip Yemenici ve müdürlüğümüzün emeği çok." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.