Telefonuna küfürlü mesaj gönderen kişiyi öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Telefonuna küfürlü mesaj gönderen kişiyi öldürdü

DHA

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Sarıbey Mahallesi eski muhtarı 65 yaşındaki Mustafa Demir, telefonuna küfürlü mesaj gönderdiği iddiasıyla tartıştığı Hüsnü Balmumcu'yu (54) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Sarıbey Mahallesi eski muhtarı 65 yaşındaki Mustafa Demir, telefonuna küfürlü mesaj gönderdiği iddiasıyla tartıştığı Hüsnü Balmumcu'yu (54) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, bugün saat 16.20 sıralarında Keçeciler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hüsnü Balmumcu dün Sarıbey Mahallesi'nin eski muhtarı çiftçi Mustafa Demir'in telefonuna küfürlü mesaj yolladı. Demir ile yeğeni Döne Çakır, bugün çarşıda karşılaştığı Balmumcu'yla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Demir ve Çakır, Balmumcu'yu darp etti. Bu sırada Demir belinden çıkardığı ruhsatlı tabancayla Balmumcu'ya ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Balmumcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Balmumcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, cinayet silahı elinde olan Demir ile yeğeni Döne Çakır'ı gözaltına aldı. Balmumcu´nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.   

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 - Fatih Karagümrük: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 - Fatih Karagümrük: 2
Sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü
Manisa’da son 16 saatte 44 deprem
YEREL HABERLER Manisa’da son 16 saatte 44 deprem
Jandarma denetiminde 16 sürücü alkollü çıktı
YEREL HABERLER Jandarma denetiminde 16 sürücü alkollü çıktı
Manisa FK maç saatini beklemeye başladı
YEREL HABERLER Manisa FK maç saatini beklemeye başladı
Salihli Belediyespor’dan son dakika transferi
YEREL HABERLER Salihli Belediyespor’dan son dakika transferi
Manisa’da 2. Amatör Küme İsmail Bedel Sezonu başladı İsmail Bedel Sezonunda 6 grupta 48 takım mücadele edecek
YEREL HABERLER Manisa’da 2. Amatör Küme İsmail Bedel Sezonu ...
Demirci'de doğalgaz çalışmaları başladı TÜMAŞ ve BOTAŞ, Demirci'de doğalgaz etüt çalışmasına başladı
YEREL HABERLER Demirci'de doğalgaz çalışmaları başladı TÜMAŞ ve ...
Salihli Belediyespor yeniden çıkışa geçmek istiyor
YEREL HABERLER Salihli Belediyespor yeniden çıkışa geçmek istiyor
Yaşanan depremler sonrası talep 10 kat arttı Manisa'da bir aydır devam eden depremler, vatandaşları deprem riski testi yapan firmalara yöneltti İnşaat Mühendisi Veysel Öztürk: “Talep 10 kat arttı”
YEREL HABERLER Yaşanan depremler sonrası talep 10 kat ...
Manisa FK'nın rakibi Gümüşhanespor
YEREL HABERLER Manisa FK'nın rakibi Gümüşhanespor
Manisa Şehir Hastanesine 16 ayda 2 milyona yakın hasta başvurdu Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, hastanenin 16 aylık istatistiklerini açıkladı “Bugüne kadar 1 milyon 340 bin 194 poliklinik hastasına hizmet verirken, 438 bin 55 kişi de acil servislerimize başvurarak tedavi oldu” “Hastanemizde 24 bin 379 hastamız ameliyat edilirken, 3 bin 812 doğum gerçekleşti. 5 bin 640 anjiyo yapılırken 285 hastamız da By Pass ameliyatı oldu”
YEREL HABERLER Manisa Şehir Hastanesine 16 ayda 2 milyona yakın ...
Salihli 6. Deve Güreşi Festivaline hazır
YEREL HABERLER Salihli 6. Deve Güreşi Festivaline hazır
Alaşehirli otobüs sürücüleriyle güvenlik toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Alaşehirli otobüs sürücüleriyle güvenlik toplantısı ...
Manisa BBSK’lı judoculardan 6 madalya
YEREL HABERLER Manisa BBSK’lı judoculardan 6 madalya
(Özel) Bakanlıktan depremzedelere psikolojik destek Uzmanlardan depremzedelere “Eski alışkanlıklarınıza dönmeye başlayın” tavsiyesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekipler deprem zedeleri yalnız bırakmadı Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Eğiticisi Fatih Akalın: “Deprem kaygısının azalmasını bekliyoruz” “Yaşadığı korku, çaresizlik, güven kaybıyla ilgili içinde birikintilerini eğer sevdikleriyle kendilerine anlayış gösteren, kabul gösteren kişilerle paylaşmazsa psikiyatrik belirtiler göstermeye başlayacaktır” “İnsan insana iyileştirici etki yapar. Sevdiği insanlarla birlikte olacaklar. Bunun dışında kendisine zor gelse de mutlaka eski alışkanlıklarına yavaş yavaş dönmesi gerekiyor”
YEREL HABERLER (Özel) Bakanlıktan depremzedelere psikolojik ...
Kazada ölen Gülmez çifti toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada ölen Gülmez çifti toprağa verildi
Liseli öğrenciler bakıma muhtaç ailelerin evlerini temizledi
YEREL HABERLER Liseli öğrenciler bakıma muhtaç ailelerin evlerini ...
Manisa'da otobüs güvenliği toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Manisa'da otobüs güvenliği toplantısı yapıldı
Kırsal alandaki projeler değerlendirilmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Kırsal alandaki projeler değerlendirilmeye devam ...
Otobüs kazalarını en aza indirmek için toplandılar
YEREL HABERLER Otobüs kazalarını en aza indirmek için toplandılar
Manisa Futbol Kulübü'nde 3 oyuncu kadro dışı
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü'nde 3 oyuncu kadro dışı
Manisa FK’da 3 isim süresiz kadro dışı bırakıldı
YEREL HABERLER Manisa FK’da 3 isim süresiz kadro dışı bırakıldı
Kazada ölen Gülmez çifti toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada ölen Gülmez çifti toprağa verildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X