TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 - Fatih Karagümrük: 2

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig’in 23. hafta karşılaşmasında Akhisar Belediye Stadı’nda Fatih Karagümrük’ü konuk eden Akhisarspor, mücadeleden 20 mağlup ayrıldı.



Maçtan dakikalar

8. dakikada Koray’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Akhisar savunması müdahale edemeyince arka direkte boş kalan Emerghara topu ağlara gönderdi. 01

19. dakikada kornerden seken topu önünde bulan Onur, ceza sahası dışındaki Tolga’ya pasını verdi. Tolga’nın gelişine sert şutu az farkla auta gitti.

23. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada savunmadan seken topu Onur kafayla Burhan’a indirdi. Burhan’ın dönerek şutu az farkla yandan auta gitti.

25. dakikada 18 yayı içinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erhan’ın kaleye gönderdiği şut üst ağlarda kaldı.

29. dakikada Bjarnason’un orta sahada kaptırdığı topta Akhisar savunması eksik yakalandı. Ramazan’ın ceza sahasına getirdiği topu Sobiech’e aktardı. Sobiech’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 02

40. dakikada Burhan’ın pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topa buluşan Erhan’ın şutu kalecide kaldı.

52. dakikada Vrsajevic’in penaltı noktasına yerden yaptığı ortada Onur’un şutu üstten auta gitti.

56. dakikada Vrsajevic’in ceza sahasına yaptığı ortada Onur’un kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

60. dakikada Burhan’ın ceza sahasına ortasında Muhammet’in pasını alan Onur, altıpas üzerinden çektiği şut kalecide kaldı.

88. dakikada Muhammet’in kullandığı kornerde ceza sahası içine gelen topta Vrsajevic’in kafa vuruşu kalecide kaldı.

90+2. dakikada Muhammet’in ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta kaleye gönderdiği topu kaleci kornere çeldi.



Stat: Akhisar Belediye

Hakemler: Turgut Doman x, Mehmet Ali Akkor x, Cem Özbay x

Akhisarspor: Gökhan x, Tolga x, Cocalic x, Uğur x, Vrsajevic xx, Burhan x (Bertuğ dk. 81 ?), Bjarnason x (Muhammet dk. 46 x), Rotman x, Erhan x (Kadir dk. 81 ?), Onur x, Cikalleshi x

Yedekler: Milan, Halil, Musa, Eray, Aykut

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Fatih Karagümrük: Aykut xx, Koray xx, Fatih xx, Yalçın xx, Bülent xx, Attamah xx, Ramazan xx (Engin dk. 65 x), Ndao xx, Emerghara xxx (Darri dk. 71 x), Sabo xx, Sobiech xxx (Ahmet dk. 81 x)

Yedekler: Murat, Efe, Çağrı, Muhammed

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Emerghara (dk. 10), Sobiech (dk. 29) (Fatih Karagümrük)

Sarı Kartlar: Bülent, Yalçın, Sabo, Koray (Fatih Karagümrük)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.