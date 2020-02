Liseli öğrencilere iş aramanın püf noktalarını anlattılar

Manisa Çukurova Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi’nde 12. sınıf öğrencilere yönelik Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Meslek Danışmanlığı Birimi tarafından ‘İş arama becerileri ve etkili mülakat teknikleri’ konulu seminer düzenlendi. Meslek Danışmanları Elif Oğuz Özer, Gökçe Ada Coşar, Süreyya Özer tarafından iş aramanın püf noktaları anlatıldı.

Hedef kitlelerinde hükümlülerin, işsizlerin, engellilerin, kadınların, yeni mezunlar ile öğrencilerin yer aldığını açıklayan İş ve Meslek Danışmanı Gökçe Ada Coşar, “İş ve Meslek danışmanları iş arayan işsizlerle meslek seçimi aşamasında olan bireylerin yeteneklerine uygun meslek seçerken destek verir. İŞKUR’a gelip bizden faydalanmak istediğinizde sizden herhangi bir ücret talep edilmiyor. Cinsiyet ayrımı yapmadan herkes hizmet veriyoruz. Meslek lisesi 12. sınıf öğrencisi olduğunuzdan dolayı iş yaşantısına çok yakınsınız. Yani yakın zamanda iş arama sürecinin içerisine gireceksiniz” dedi.

İş ararken bir adım geçmek için iş olanaklarının iyi araştırılması, özgeçmişin iyi oluşturulması, işe başvurma ve iş görüşmelerinin önemli olduğunu kaydeden Gökçe Ada Coşar, “İş olanaklarını araştırırken her zaman İŞKUR’a gelip bilgi alabilirsiniz. Her zaman istihdam fuarları düzenliyoruz. Buralarda da iş olanaklarını görebilirsiniz. İş başvurusuna gittiğimizde karşı tarafa kendimizi en iyi şekilde anlatmalıyız. Çok iyi bir özgeçmişimiz olmasına rağmen işveren bizi alacak mı hayır. Bu bir aşamadır. Kısa, sade, açık, anlaşılır, temiz bir özgeçmişinizin olması gerekir. Bilgileriniz doğru olmalı, yetenekleriniz ve başarılarınız ön planda olmalı. Aynı zamanda güncel olmalıdır. Geçmişte hazırladığınız CV yerine yeni güncel bir CV hazırlamalısınız. İş başvurusu için düzgün fotoğraf seçilmelidir. Mail adresiniz isminiz ve soy isminizle olmalı. CV’de günlük hayatta kullandığınız mailler kullanılmamalı.” diye konuştu.

Manisa Çukurova Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi Müdürü İlyas Kayaokay, İŞKUR Meslek Danışmanlarına verdikleri bilgiler için teşekkür ederek şunları söyledi: “Dünyanın en zengin hazinesi iyi öğrenilmiş bir meslektir. Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimizi mesleki eğitim alanında uzman kişiler olarak yetiştirip, istihdam olanağı sağlayan güçlü bir kurum yapısına sahibiz. Okulumuzda eğitim görmüş öğrenciler hayata bir adım önde başlarlar. Sosyal ve ekonomik sektörlerin iş gücü taleplerini, mesleki ve teknik eğitimle karşılamayı ve isteyenleri meslek sahibi yapmayı kendisine misyon edinen Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bizler, mesleği değerli kılmak için ve mezun öğrencilerimizin sektörde önemli pozisyonlara gelmesi için stratejiler geliştirmeye devam ediyoruz. Ayrıca akademik anlamda kendisine yol çizen öğrencilerimiz için de her türlü imkanları sunmaktan geri kalmıyoruz. Girişimci ve üretken iş gücü yetiştiren, ekonomiye değer katan, mesleki ve teknik eğitim konusunda lider konumunda olan Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde, Kimya Teknolojisi Alanı, Gıda Teknolojisi Alanı ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi Alanı olmak üzere üç alanda eğitim veriliyor.”

