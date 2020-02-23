Yunusemreli basketbolcular galibiyet serisini sürdürdü

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Yunusemre Belediyespor Kulübü Basketbol U12 Kız Takımı, 8 Eylül'ü mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Yunusemre Belediyespor Kulübü Basketbol U12 Kız Takımı, Turgutlu Spor Salonu'nda 8 Eylül Takımıyla karşılaştı. 4. maçına çıkan Yunusemreli potanın sultanları, rakibini 4112 mağlup ederek dörtte dört yaptı. Yunusemre Belediyespor Kulübü grubunda Basketmania, Spil Basketbol, Sekiz Eylül, Turgutlu Belediyespor takımları ile mücadele ediyor.

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