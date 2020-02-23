Turgutluspor - Fethiyespor: 1-0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Hasbi Dede (xx), Akın Karabacak (xx), İsmail Ertunç (xx)

TURGUTLUSPOR: Fatih (xxxx) Hayrullah (xx), Kadir (xxx) (Dk. 71 Özcan x), Mehmet (xxx), Oğuzhan (xx), Doğan (xxx), Kadir (xx), Emre (xxx), Samet (xx), Abdulkadir (xx) (Dk. 85 Ferhat), Onur (xxx) (Dk. 46 Ergun xx)

FETHİYESPOR: Serkan (x) Sabri Turgut (x), Erdi (xx), İbrahim (x), Emre (xx), Tolunay (x) (Dk. 46 Şahin x), Mert Özmen (x), Cemal (x), Aykut (x) (Dk. 67 Kazım x), Anıl (xx), Halil (x)

GOL: Dk. 18 Onur (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Fatih, Özcan (Turgutluspor) Aykut, Emre, Kazım (Fethiyespor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve hesapları yapan Turgutluspor, evinde Fethiyespor'u tek golle geçti. Maçın 18'inci dakikasında Onur'un golüyle galibiyete uzanan kırmızı-siyahlılar 45 puana yükseldi, lider Kocaelispor'u 10 puan geriden takibini sürdürdü. Play-Off yarışında yer alan Fethiyespor ise 37 puanda kalarak barajın içine giremedi. 4'üncü dakikada Fethiyespor gole yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşta Cemal yaklaşık 30 metreden sert vurdu, köşeye giden topu kaleci Fatih müthiş bir refleksle kurtardı.

14'üncü dakikada Abdülkadir'İn pasında Samet ceza yayı çizgisi üzerinden bekletmeden vurdu, top üst direği sıyırdı.

16'ncı dakikada Onur sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına girer girmez vurdu, top direğin yanından auta gitti.

18'inci dakikada Turgutluspor golü buldu. Kadir Yazıcı'nın soldan ortasında topa iyi yükselen Onur'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

31'inci dakikada Turgutluspor'un kalecisi Fatih penaltı kurtardı. Fethiye atağında Anıl'ın yerde kalması sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Tolunay'ın vuruşunda köşeye giden topu kaleci Fatih çıkardı, dönen topa Tolunay yine vurdu, kaleci Fatih yine ayaklarıyla kurtararak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 tamamlandı.

51'inci dakikada Samet'in sağdan pasında sol çaprazda topla buluşan Abdülkadir, ceza alanına girerek vurdu, top yan direğe çarparak auta gitti.

61'inci dakikada Turgutluspor ikinci gole çok yaklaştı. Kadir'le verkaçında ceza alanına Ergun yerden düzgün vurdu, top yan direği sıyırdı.

65'inci dakikada sol kanattan ceza alanına giren Abdülkadir'in pasında Samet altı pas üzerinden vurdu, kaleye giden topu Mert son anda çizgiden çıkardı.

79'uncu dakikada Cemal'in sağ çaprazdan serbest vuruşunda kaleye giden topu kaleci Fatih parmaklarıyla kornere çeldi.

89'uncu dakikada Fethiye gole yaklaştı. Emre'nin ortasında Sabri indirdi, Anıl müsait pozisyonda topu auta gönderdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Turgutluspor sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.