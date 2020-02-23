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Manisa’da 4,5’lik deprem

İHA

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 15.40’ta merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir’den de hissedildi.

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