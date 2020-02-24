Manisa’da 4.8 büyüklüğünde deprem

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Manisa’nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 05.43 sıralarında merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'den de hissedildi.

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