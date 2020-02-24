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Soma'da 'Palyatif bakım' kursunun ilki tamamlandı

İHA

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından 'Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetki Belgesi' verilen Soma Devlet Hastanesinde ilki düzenlenen Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı sona erdi. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler için belge töreni düzenlenerek başarılı olanlara belgeleri takdim edildi.

Soma'da 'Palyatif bakım' kursunun ilki tamamlandı

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından 'Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetki Belgesi' verilen Soma Devlet Hastanesinde ilki düzenlenen Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı sona erdi. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler için belge töreni düzenlenerek başarılı olanlara belgeleri takdim edildi.
Soma Devlet Hastanesi ev sahipliğinde, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı kapsamında ve standartlarında 321 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşen eğitim programına katılan kursiyerler programı başarıyla tamamladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elçin Peker Akbulut'un sunumuyla devam etti.
Hastane Baştabibi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan açılış konuşmasında İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici'nin destekleri ile böyle bir sertifikasyon eğitimini Soma Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirmekten ve kursiyerleri ağırlamaktan çok mutlu olduklarını vurguladı. Programın ön hazırlık sürecinden bugüne kadar emeği geçen başta Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, yönetim ekibi, Anestezi Uzmanları, eğitim birimi hemşireleri ve eğitim ekibi, programın Eğitim koordinatörlüğünü üstlenen Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Palyatif Bakım sorumlu hemşiresi Pınar Paşalı’ya ve il Sağlık Müdürlüğünün eğitim birimine ve Personel Hizmetleri Başkanı Ebru Taşık’a teşekkürlerini sundu.
Başhekim Çağlayan, sağlık hizmeti sunumunun yanında eğitim misyonunu da başarıyla yürüten Soma Devlet Hastanesi olarak, en kısa zamanda ikinci eğitim programını gerçekleştirmeye hazır olduklarını kaydetti. 40 saat teorik 80 saat pratik, toplamda 120 saat eğitim alarak gerekli bilgi, beceri ve tutum kazanan kursiyerler, eğitim programı hakkında düşüncelerini ve deneyimlerini paylaştı. Akabinde Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı Ebru Taşık, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Levent Dinçer ve Destek Hizmetleri Başkanı Hüseyin Yaralı palyatif bakım ve program hakkında görüşlerini paylaştı.
Yapılan konuşmaların ardından Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Hastaneye verilmesi uygun bulunan, “Sertifikalı eğitim uygulama yetki belgesi" İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı Ebru Taşık tarafından Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan'a takdim edildi.
Programın devamında program süresince kursiyerlere eğitim veren çalışanlara Manisa İl Sağlık Müdürlüğünün teşekkür belgeleri Personel Hizmetleri Başkanı Ebru Taşık ve Başhekim Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan tarafından verildi.
Kursiyerlerin katılım belgeleri ise Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı Ebru Taşık, Halk Sağlığı Başkanı Uz. Dr. Levent Dinçer, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Başkan Yardımcısı Erhan İnce, İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimi Sorumlusu Serdar Karaca, Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elçin Peker Akbulut ve Başhekim Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan tarafından verildi.
Tören, kursiyerlerin sertifikalarını almaları ve fotoğraf çekimleri ile tamamlandı.

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