Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşaması için

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları’nın kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerle uğraşan kişilerin desteklenmesi, bu mesleklerin tanıtılması ve gün yüzüne çıkarılması amacıyla başlattığı çalışmalar Kırkağaç ilçesiyle devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları’nın Kırkağaç temasları, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz’e nezaket ziyaretiyle başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan’ın da komisyon üyelerine eşlik ettiği ziyaretler, kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri yapan zanaatkarları ziyaretle devam etti. Esnaf odası temsilcileriyle de bir araya gelen komisyon üyeleri, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerle uğraşan kişilerin desteklenmesi, bu mesleklerin tanıtılması ve gün yüzüne çıkarılması amacıyla hazırlayacakları raporu Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunacak.

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