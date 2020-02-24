Manisa'da Vergi Haftası kutlamaları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Manisa'da Vergi Haftası kutlamaları başladı

İHA

Manisa'da 31. Vergi Haftası düzenlenen törenlerle başladı. Manisa ve Salihli'de Atatürk anıtlarına çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler bir hafta boyunca devam edecek.

Manisa'da Vergi Haftası kutlamaları başladı

Manisa'da 31. Vergi Haftası düzenlenen törenlerle başladı. Manisa ve Salihli'de Atatürk anıtlarına çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler bir hafta boyunca devam edecek.
Manisa ve Salihli'de 31. Vergi Haftası kutlamaları başladı. Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde, Salihli Adil Oral Vergi Dairesi tarafından da Salihli Atatürk Meydanı'nda tören düzenlendi.

Manisa'da vergi tahsilat oranı yüzde 78
Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan 31. Vergi Haftası etkinliklerine; Manisa Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar, SGK İl Müdürü Yavuz Kurt, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, MESOB Başkanı Hasan Geriter, TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, İŞKUR İl Müdürü Eşref Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Üçbaş, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Elif Binici, vergi dairesi çalışanları ve vergi dairesi kreşinin minik öğrencileri katıldı.
Anıta çelenk sunulmasının ardından Manisa Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar ve kurum müdürleri Manisa Valisi Ahmet Deniz'i de ziyaret etti. 2018'e göre 2019 rakamlarının çok iyi olduğunu belirten Yaşar, "2018 yılında 5 milyar 928 milyon 435 bin 512 lira vergi geliri tahakkuk edilirken, 4 milyar 375 milyon 681 bin 919 lira vergi tahsil edildi. 2019'da 7 milyar 772 milyon 626 bin 166 lira vergi tahakkuk edildi. 6 milyar 43 milyon 264 bin 309 lira vergi tahsilatı gerçekleşti. Tahsilat oranı yüzde 78'dir. Bir önceki yıla göre 4 puan artış var. Tahakkuk artışı yüzde 31, tahsilat artışı yüzde 38. Bu veriler Muhasebat Genel Müdürlüğü verileridir. Denetimlerimiz devam ediyor." dedi.
Vali Deniz de, kayıt dışıyla mücadelede önemli olduğunu ifade ederek, haksız rekabetin önlenmiş olduğunu söyledi. Vali Deniz, vergilerle beraber kamu yatırımlarının hayata geçtiğini vurgulayarak, finansman kaynağının vergi olduğunu belirterek, Manisa'da işsizliğin az olması, sanayinin olmasıyla vergi artışının da arttığını belirtti.

Salihli'de 31. Vergi Haftası kutlandı
Manisa’nın Salihli ilçesinde 31. Vergi Haftası etkinlikleri Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Salihli Adil Oral Vergi Dairesi Müdürü Talip Kara anıta çelenk sundu. Törende konuşan Kara, bir ülkenin ekonomik ve kültürel manada kalkınmışlığının, vatandaşlarının vergi konusundaki hassasiyetinden anlaşılabileceğini ifade etti. Vergi ödemenin bir ülkede yaşayan her vatandaşın en kutsal görevlerinden olduğunu ifade eden Kara, “Aynı ülkede yaşayan, devletin sunduğu hizmetlerden yararlanan vatandaşlar olarak hepimizin devlete vergi ödemesi gerekir. Çünkü bu ödediğimiz vergiler ile devlet bizlere çeşitli olanaklar sağlamaktadır. Devlet vatandaşlarının çok daha rahat yaşayabilmesi için, biz vatandaşlardan aldığı vergiler ile halkına çeşitli kullanım olanakları oluşturur.” dedi.
Atatürk Anıtına çelenk sunan Adil Oral Vergi Dairesi Müdürü Kara ve beraberindekiler, tören sonrası Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam’ı ziyaret etti. Kaymakam Sağlam, 31. Vergi Haftasını kutladı. Ziyaret anısına Kaymakam Sağlam’a çiçek takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşaması için
YEREL HABERLER Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşaması için
Kazada yaralanan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan işçi hayatını kaybetti
Otomobille çarpışan işçi servisi, şarampole devrildi: 13 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan işçi servisi, şarampole devrildi: ...
Manisa FK hayata döndü
YEREL HABERLER Manisa FK hayata döndü
Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadetinin 11. yılına 11 okula kitap bağışı
YEREL HABERLER Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadetinin 11. yılına 11 okula ...
112 Acil Çağrı Merkezi okullarda tanıtılacak
YEREL HABERLER 112 Acil Çağrı Merkezi okullarda tanıtılacak
Soma'da 'Palyatif bakım' kursunun ilki tamamlandı
YEREL HABERLER Soma'da 'Palyatif bakım' kursunun ilki tamamlandı
Manisa’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 ...
Soma'da patoloji laboratuvarı açıldı
YEREL HABERLER Soma'da patoloji laboratuvarı açıldı
Salihli'nin Sultanları, filede ligi 4. sırada bitirdi
YEREL HABERLER Salihli'nin Sultanları, filede ligi 4. sırada bitirdi
(Özel) Sokaklardaki gürültü kirliliğini sona erdirecek proje Projeyi TÜBİTAK’a sunmaya hazırlandıklarını kaydeden Manisa BİLSEM Fizik Öğretmeni Metin Derinkaya: “Gürültü kirliliği sorunu çok sık yaşanan bir sorun. Şu an proje aktif ve sağlıklı bir şekilde çalışıyor" "Projeyi daha da geliştirerek, Manisa sokaklarına hatta Türkiye’deki tüm sokaklara uygulayabiliriz diye düşünüyorum”
YEREL HABERLER (Özel) Sokaklardaki gürültü kirliliğini sona ...
Manisa'da tarımda öncelikli hedef 'biyoteknik mücadele'
YEREL HABERLER Manisa'da tarımda öncelikli hedef 'biyoteknik ...
Manisa Lalesini koparmanın cezası 73 bin 747 TL
YEREL HABERLER Manisa Lalesini koparmanın cezası 73 bin 747 TL
Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (2)
DHA YURT - Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER DHA YURT - Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (2)
Manisa Valiliğinden 4.8 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Manisa Valiliğinden 4.8 büyüklüğündeki deprem ile ...
Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem
DHA YURT - Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER DHA YURT - Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Manisa’da 4.8 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Manisa’da 4.8 büyüklüğünde deprem
Manisa’nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
YEREL HABERLER Manisa’nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir ...
Manisa´da 4.5 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Manisa´da 4.5 büyüklüğünde deprem (2)
Küfürlü mesaj cinayetinde dayı ve yeğeni tutuklandı
YEREL HABERLER Küfürlü mesaj cinayetinde dayı ve yeğeni tutuklandı
CHP’de Balaban güven tazeledi CHP’nin 37. Olağan Manisa İl Kongresinde Semih Balaban yeniden başkan seçildi
YEREL HABERLER CHP’de Balaban güven tazeledi CHP’nin 37. Olağan ...
Yunusemre Belediyespor, Ayvalıkgücü Belediyespor’u tek golle geçti
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyespor, Ayvalıkgücü Belediyespor’u ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X