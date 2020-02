Manisa’da depremde zarar gören 7 katlı bina tahliye edildi Manisa’da bir aydır devam eden depremler sonrası il merkezindeki 7 katlı bir binadaki hasarlar büyüyünce tahliye edildi Deprem kapsamına alınmadan tahliye edilen bina sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesini istedi

Manisa’nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde bir aydır devam eden depremler sonrası Şehzadeler ilçesindeki 7 katlı bir binanın taşıyıcı kolan ve kirişlerinde meydana gelen çatlaklar ve aldığı ağır hasar sonrası tahliye kararı çıktı. Binadaki 6 daire ve 3 dükkan sahibi tahliyenin deprem kapsamında yapılmamasına tepki göstererek mağdur olduklarını dile getirdi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi Murat Caddesindeki Uzun apartmanı sakinleri bugün kapılarına gelen zabıta ekipleriyle şaşkınlık yaşadı. Belediyeye 1992 yılında imarlı bir şekilde yapılan binalarını kentsel dönüşüm kapsamında yenilemek için başvuruda bulunan apartman sakinleri önce 2011 yılında tarihi Çeşnigir Camii nedeniyle Vakıflar Müdürlüğü tarafından binalarındaki 7 kat olan imar izninin 2 kata indirildiğini öğrendi. Duruma itiraz eden apartman sakinleri bir başka şoku ise bugün binanın risk taşıdığı gerekçesiyle tahliye edileceğinin ve mühürleneceğinin bildirilmesiyle yaşadı. Şubat ayının başından beri binadaki çatlak ve kaymaların giderek arttığını ve tehlike oluşturduğunu kaydeden apartman sakinleri can güvenlikleri açısından tahliye kararını olumlu bulduklarını ancak bunca insanın tahliye kararının deprem kapsamında yapılmaması nedeniyle mağdur edildiğini söyledi.

Apartman sakinlerinden Murat Uzun, “Bu bina 1992 yılında ruhsatlı olarak belediyenin izniyle 7 kat olarak yapıldı. Binada zaman içinde kılcal çatlaklar olunca yaptığımız toplantıda apartman sakinleri olarak kentsel dönüşüme sokmaya karar aldık. Bununla ilgili hazırlıklara başladığımızda, arkada bulunan Çeşnigir Camii sebebiyle Vakıflar Bölge Müdürlüğünün buranın 7 kat imarını iptal edip, 2 kata düşürdüğünü öğrendik. Bununla ilgili bizlere herhangi bir yazı veya tebligat yapılmadı. Bununla ilgili yaptığımız araştırmada 2011 yılında böyle bir karar alındığı ve kararın resmi kurumların kapılarındaki askılara asıldığı ve itiraz edilmek istenirse de buralardan edilmesi gerektiği söylendi. Bizler sabah 8 akşam 8 işe gidip gelen insanlarız. Kalkıp da resmi kurumun kapısındaki askıda olan ilana bakacak durumumuz yok. Sonunda Çevre Şehircilik ve belediyeden gelen ekipler binadaki hasarları tespit ettiler. Bununla ilgili kaymakamlık emriyle binanın kolluk kuvvetleri nezaretinde tahliyesi söz konusu. Bizim mağdur olduğumuz kısım; biz binamızı kentsel dönüşüme sokup da 7 kat olarak kentsel dönüşüm hizmetlerinden ve devlet yardımından faydalanarak burayı korumaktı. Ancak burayı yıkabiliyoruz ama yerine iki kat yapabiliyoruz. Bu binadaki 5 ailenin ne olacağı sorusu hiçbir kurumda yok. Bugün gelen belediye ekipleri de binamızda oturan vatandaşların tahliyesine ve binanın mühürlenmesine karar verdi. Ancak boşaltılan binadaki vatandaşlar için ne bir misafirhane ne de kalacak bir yer ayarlanmadı. Manisa gibi bir yerde en düşük kiranın bin lira olduğu ve sürekli nüfus artışı yaşayan bir şehirde 5 ailenin gidip de anında kiralık ev bulması çok çok zor. Kira yardımı yok, kalacak yer sorunu var. Herkesin topu birbirine atmasının en büyük nedeni de ilk defa böyle bir durumla karşılaşılmış olması. Bugün sabah apartman sakinlerimizden Süleyman kardeşim kaymakamlığa müracaat etti, bir Şehzadeler Belediyesine gittik. Şu andaki uygulama evet, güvenlik anlamında boşaltılması doğrudur fakat sürecin devamında ne olacağı belli değil. Bu binadaki hasarlar ciddi anlamda bu boyuta 2 Şubat depreminin arkasından her depremde giderek büyümeye başladı. Bu sabah yine 5 şiddetinde deprem oldu. Dökülen sıvalar oluyor. Bunun bitmeyeceği de belli, süreklilik arz ediyor. Evet, haklılar, can güvenliği olmadığı için bu binanın tahliyesi doğrudur. Fakat tahliye edilen vatandaşların durumuyla ilgili devlet eliyle bir mağduriyet söz konusudur. Vakıfların aldığı 2 kat kararı bu adadaki herkesin elini ayağını bağlıyor. Bu kalan 5 ailenin başına ne gelecek, bunların tapulu resmi haklarının sonucu ne olacak, kim bize yardım edecek. Bunların hiçbirinin cevabını almadık” dedi.

Üç yıl önce 10 yıllık çektiği banka kredisi ile apartmanda daire alan ve tahliye kararıyla neye uğradığını şaşıran Süleyman Yalçıntaş, “3 yıl önce evimi aldım kredi borcuyla hala ödemesini yapıyorum. 7 yılım daha var 10 yıllık çekmiştim. Evimizden şu anda tahliye ediliyoruz çok zor durumdayım. Bir tek ben çalışıyorum zaten eşim çalışmıyor. Çocuğumuz yok şuan için. Kiraya çıkacağım aynı zamanda ev kredisini ödeyeceğim bunun yanında çektiğim ihtiyaç kredileri vardı. Ne diyebilirim çok zor durumdayım şuanda. Ne kalacak bir yer gösterildi ne de kira desteği verildi. Gerekli başvuruları yapıyoruz. Şu an için çok zor durumdayız” diye konuştu.

