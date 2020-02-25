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YEGEM bursluluk sınavı için başvurular başladı

İHA

Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM), 7. ve 11. sınıflar için bursluluk sınavı yapacak.

YEGEM bursluluk sınavı için başvurular başladı

Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM), 7. ve 11. sınıflar için bursluluk sınavı yapacak.
YEGEM’de alanında uzman öğretmenler, öğrencileri lise ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlıyor. Yaklaşık 2 bin öğrencinin eğitim aldığı YEGEM’de 7. ve 11. sınıflar için bursluluk sınavı yapılacak. 15 Mart Pazar günü yapılacak sınav için başvurular alınmaya başladı. Sınava girecek öğrencilerin bilgi ve kayıt için Yunusemre Millet Çarşısı YEGEM şubesi ile Tevfikiye YEGEM’e başvurabilecekleri açıklandı.

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