Manisa merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik (FETÖ/PDY) operasyonda örgüt içerisinde katalog evlilikleri yaptıkları tespit edilen ve 'ByLock' kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 6 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 14 şüpheliden 9’u yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Manisa merkezli Ankara, Bitlis, Gaziantep, İstanbul ve Kütahya olmak üzere 6 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda örgütün gizli haberleşme aracı olan 'ByLock' programını kullandığı ve örgüt içerisinde katalog evliliği yaptığı tespit edilen 8 şüpheli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin mahrem yapılanması içerisinde askeri okullara yerleştirilecek öğrencileri takip eden yapılanmadan sorumlu ve askeri mahrem imamlarla irtibatlı, ankesörlü telefonlar ile gizlilik içerisinde örgütsel faaliyette bulunduğu tespit edilen 2 şahıs, Emniyet Genel Müdürlüğü mahrem yapılanmasında polis okulu öğrencileri ile ilgilendiği tespit edilen ve emniyet içerisinde faaliyetleri tespit edilen 4 şüpheli olmak üzere toplam 14 şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eş zamanlı gerçekleşen operasyonda 9 zanlı yakalanırken 5 şüphelinin aranmasına ise devam ediliyor.

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