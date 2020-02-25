Hastalar, şok dalga tedavisi ile şifa buluyor

Manisa Şehir Hastanesi’nde kas iskelet sistemi hastalıklarının tedavisi için ESWT 'Şok dalga tedavisi' yöntemi kullanılıyor.

Manisa Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde uygulanan ESWT yöntemi ile hastalar şifa buluyor.

Manisa Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanları tarafından yapılan açıklamada, 'ESWT' (Extracorporeal shock wave theraphy) şok dalga tedavisinin, vücudun dışında oluşturulan yüksek frekanslı ve basınçlı ses dalgalarının, çelik başlıklı adaptör vasıtası ile istenilen bölgeye uygulanması olarak açıklandı. ESWT, uygulanan bölgede yangıya (inflamasyona) neden olup, kan akışını hızlandırarak vücudun kendini onarma mekanizmalarını uyardığı ve kronik kastendon hastalıklarında iyileştirici etkiye sahip olduğu bildirildi. Topuklarda, ayak tabanında ağrıya yol açan kalkaneal spur (topuk dikeni) plantar fasit, genellikle sporcularda görülen aşil tendonunun zorlanması ya da aşırı kullanılmasın bağlı gelişen aşil tendiniti, el bileğinin tekrarlayıcı kullanımı sonrası dirsek ağrısına yol açan lateral epikondilit tenişçi dirseği) ve medial epikondilit (golfçu dirseği) ve omuz çevresindeki tendonlarda kalsiyum depozitlerinin birikmesi sonucu oluşan omuz ağrısı ve hareket kısıtlılığına yol açan kalsifik omuz tendinit gibi durumlarda ESWT yani şok dalga yönteminin kullanıldığı açıklandı.

ESWT'nin girişimsel olmayan bir tedavi yöntemi olduğu kaydedilen açıklamada tedavinin anestezi ve hazırlık gerektirmediği, ilk uygulamada bir miktar ağrı hissedilmekle birlikte tedavideki ilerleme ile birlikte bu ağrıya tolerans geliştiği açıklandı.

Tedavinin günaşırı 35 seans olacak şekilde uygulandığı kaydedilirken, atım sayısının, hastalığın şekline göre belirlendiği, kişiye özel değerlendirme yapılarak tedavinin dozu ve süresine karar verildiği kaydedildi. ESWT uygulamasının baş, boyun ve sinirlere yakın bölgelere uygulanmadığı belirtilirken, hamilelerde, kalp pili kullanan hastalarda, kanser hastalarında, eklem ve kemik operasyonu geçirmiş (platin) kişilerde, kemik gelişimini tamamlamamış genç bireylerde de ESWT uygulamasının yapılmadığı kaydedildi. Ciltte oluşabilen kızarıklık ve hafif şişlik dışında kasiskelet sistemine yönelik herhangi bir yan etkisi olmadığı ve tedavi sonrası istirahat gereksinimi duyulmadığının altı çizildi.

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