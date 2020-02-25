Kurtarmaya çalıştığı otomobil ile çekici arasında sıkışan sürücü öldü

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Serkan Çolak (39), mahsur kalan bir otomobili çekiciyle kurtarmaya çalışırken, iki araç arasında sıkışarak, yaşamını yitirdi.

Akhisar'daki bir oto-kurtarma firmasında çalışan evli ve 1 çocuk babası Serkan Çolak, dün saat 18.00 sıralarında, Seyitahmet Mahallesi Serpme Evler mevkisindeki Kırmızı Köprü yakınında arıza yapıp, yolda kalan bir otomobili kurtarmaya gitti. Çolak, meyilli yolda otomobili çekicisine bağlayıp çekmek istedi. Ancak, bu sırada geri kayan çekici ile otomobil arasında sıkışarak, yaşamını yitirdi.

Çolak'ın cesedi savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Çolak'ın gerekli güvenlik tedbirlerini almadan neden iki araç arasına girdiğinin araştırıldığını bildirdi.



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